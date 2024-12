Biathlon, IBU Junior Cup 2024-2025: Davide Compagnoni si ripete nella sprint in Val Ridanna. Bene Ilaria Scattolo

L’IBU Junior Cup 2024-2025 di biathlon continua a sorridere all’Italia: in Val Ridanna (Bolzano), nelle sprint odierne si registrano i secondi posti di Davide Compagnoni, già sul gradino più basso del podio nell’individuale di apertura, e di Ilaria Scattolo.

Nella 7.5 km femminile si impone la francese Violette Bony, la quale grazie al 10/10 al tiro si impone con il tempo di 22’16″5, andando a precedere di 13″3 la ventenne friulana Ilaria Scattolo, che paga un errore al poligono in piedi ma centra il secondo podio nel circuito giovanile, dopo quello nell’individuale di Jakuszyce dello scorso anno, chiusa al terzo posto.

In casa Italia va sottolineato, inoltre, il sesto posto di Francesca Brocchiero, con 10/10 al tiro, a 51″1, mentre Sara Scattolo si classifica 12ma con due errori in piedi a 1’16″9. Un errore al secondo poligono per Astrid Plosch, 14ma a 1’23″7, mentre è 29ma Carlotta Gautero, con 2 errori equamente divisi tra le due serie, infine si piazza 32ma Nayeli Mariotti Cavagnet con 2 bersagli mancati a terra.

Sale ancora sul podio il valtellinese Davide Compagnoni, che dopo aver centrato il gradino più basso nell’individuale, si migliora e coglie la piazza d’onore nella 10 km sprint maschile, chiusa con un errore nel poligono in piedi, terminando a 28″2 dal tedesco Elias Seidl, vincitore nonostante un errore a terra in 25’20″1.

Sfiora l’ingresso in top ten, invece, Michele Carollo, 11° a 59″1 con un errore in piedi, mentre vanno a punti anche Alex Perisutti, che manca due bersagli in piedi, 31° a 1’58″6, e Cesare Lozza, 36° con due errori nella seconda serie, mentre non ce la fa Felix Ratschiller, 41° a causa di quattro errori a terra.