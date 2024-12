Biathlon, IBU Junior Cup 2024-2025: Felix Ratschiller vince la mass start 60 di Goms

E’ grande Italia nelle mass start 60 che hanno chiuso la seconda tappa dell’IBU Junior Cup 2024-2025 di biathlon, andata in scena a Goms, in Svizzera: nella 12 km maschile successo di Felix Ratschiller e terzo posto di Michele Carollo, mentre nella 9 km femminile terza piazza per Astrid Plosch.

Nella 12 km mass start 60 maschile vince Felix Ratschiller, al primo successo nel circuito: il 21enne altoatesino commette un solo errore al tiro nell’ultima serie, ma riesce comunque a vincere in 34’02″0, tenendo dietro per 6″0 il francese Guillaume Poirot, che chiude con 18/20 al poligono.

Un altro azzurrino sale sul gradino più basso del podio: Michele Carollo centra la prima top 3 in carriera, in una gara in cui il piemontese commette tre errori nella prima serie al tiro, poi fa 15/15 e rimonta fino al terzo posto a 34″9.

Va sottolineato anche il quinto posto di Davide Cola, autore di un ottimo 19/20 al tiro, attardato di 50″0, mentre Cesare Lozza, con quattro errori totali, chiude 17° a 2’10″9. Poco più indietro Alex Perissutti, con sei bersagli mancati, 20° a 2’21″4, proprio davanti a Paolo Barale, 21° con 16/20 al tiro, a 2’23″9, ed a Davide Compagnoni, 23° con 13/20 al poligono, a 2’39″0.

Nella 9 km mass start 60 femminile si registra la doppietta transalpina con Anaelle Bondoux, vittoriosa nonostante 4 errori al poligono in 26’11″8, davanti alla connazionale Amandine Mengin, seconda a 3″6 con 18/20 al tiro. Centra il primo podio individuale in carriera Astrid Plosch: la 20enne chiude con 18/20 al poligono ed accusa 18″3 di ritardo all’arrivo.

Da rimarcare, inoltre, il sesto posto di Carlotta Gautero, con tre bersagli mancati, a 47″0, mente si piazza al 12° posto Fabiana Carpella, con 4 errori al poligono, a 1’08″0, proprio davanti a Nayeli Mariotti Cavagnet, 13ma a 1’10″1 con 4 bersagli mancati, ed a Sara Scattolo 15ma a 1’23″8 con 15/20 al tiro.