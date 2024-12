Beach volley, scattano le Finals di Doha! Paolo Nicolai dice addio al beach volley, in campo Gottardi/Orsi Toth

Due coppie italiane sono in campo da oggi a domenica nelle Finals del World Tour, appuntamento di chiusura della stagione olimpica in programma a Doha (che con ogni probabilità ospiterà anche l’ouverture della prossima stagione tra fine febbraio e inizio marco). È un torneo destinato a restare nella storia del beach volley italiano perché segnerà l’addio all’attività agonistica del giocatore più forte e titolato che l’Italia abbia mai espresso sulla sabbia, Paolo Nicolai che affronterà questa ultima sfida in coppia con Samuele Cottafava e poi si dedicherà anima e corpo alla sua nuova attività di tecnico federale come head coach del contingente azzurro di cui farà parte lo stesso Cottafava.

In campo a Doha anche la coppia femminile che rappresenterà l’Italia quantomeno nella prossima stagione, composta da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth. All’appello manca Marta Menegatti che ha da poco comunicato di volersi fermare per almeno un anno ma che potrebbe tornare in vista di Los Angeles 2028. Menegatti/Gottardi avevano raggiunto il sesto posto nel ranking mondiale al termine della scorsa stagione e gli ultimi risultati ottenuti da Reka Orsi Toth, prima in coppia con Giada Bianchi e poi con la stessa Gottardi, hanno permesso alla nuova coppia azzurra di entrare fra le prime 10 al mondo e partecipare così al prestigioso torneo di Doha.

Il torneo scatta oggi con le due coppie italiane già in campo. Le dieci coppie in gara sia nel torneo maschile che femminile sono divise in due gironi da cinque ciascuno e affronteranno il classico format all’italiana. La prima classificata dei due gironi è già qualificata per le semifinali, la seconda e la terza si incroceranno nei quarti di finale.

In campo maschile Nicolai/Cottafava debutteranno alle 14.00 ora italiana con gli olandesi Boermans/De Groot. Cinque i precedenti fra le due coppie nelle ultime tre stagioni con due successi per gli azzurri e tre per la coppia olandese. Alle 18.00, invece, va in scena una “classica” delle ultime stagioni, la sfida tra Nicolai/Cottafava e i padroni di casa Cherif/Ahmed, un remake della finale dell’Elite 16 di Jurmala che ha regalato il successo agli azzurri nel 2022 e della sfida che ha aperto i Giochi Olimpici di Parigi per entrambe le coppie con la vittoria dei qatarini. Quattro successi a testa nei precedenti. Del girone degli azzurri fanno parte anche i tedeschi Ehlers/Wickler, argento a Parigi e i campioni del mondo in carica cechi Perusic/Schweiner.

Tra le donne una sola sfida in programma oggi per Valentina Gottardi e Reka Orsi Torh che affronteranno alle 12.00 la coppia lettone Tina/Anastasia. Del girone delle azzurre fanno parte anche le brasiliane Agatha/Rebecca, le statunitensi Cannon/Kraft e le cinesi Xue/Xia.

TORNEO MASCHILE

Girone A

04-Dicembre

16:00 CC: Cherif/Ahmed (QAT) – Perusic/Schweiner (CZE)

16:00 2: Boermans/de Groot (NED) – Cottafava/Nicolai (ITA)

20:00 CC: Cherif/Ahmed (QAT) – Cottafava/Nicolai (ITA)

20:00 2: Boermans/de Groot (NED) – Ehlers/Wickler (GER)

05-Dicembre

16:00 2: Perusic/Schweiner (CZE) – Cottafava/Nicolai (ITA)

16:00 CC: Cherif/Ahmed (QAT) – Ehlers/Wickler (GER)

20:00 CC: Cherif/Ahmed (QAT) – Boermans/de Groot (NED)

20:00 2: Perusic/Schweiner (CZE) – Ehlers/Wickler (GER)

06-Dicembre

16:00 CC: Boermans/de Groot (NED) – Perusic/Schweiner (CZE)

16:00 2: Ehlers/Wickler (GER) – Cottafava/Nicolai (ITA)

Girone B

04-Dicembre

15:00 CC: Åhman/Hellvig (SWE) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG)

15:00 2: Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Evandro/Arthur (BRA)

21:00 CC: Åhman/Hellvig (SWE) – Evandro/Arthur (BRA)

21:00 2: Mol, A./Sørum, C. (NOR) – van de Velde/Immers (NED)

05-Dicembre

15:00 CC: Åhman/Hellvig (SWE) – van de Velde/Immers (NED)

15:00 2: Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) – Evandro/Arthur (BRA)

21:00 CC: Åhman/Hellvig (SWE) – Mol, A./Sørum, C. (NOR)

21:00 2: Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) – van de Velde/Immers (NED)

06-Dicembre

17:00 CC: Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG)

17:00 2: van de Velde/Immers (NED) – Evandro/Arthur (BRA)

TORNEO FEMMINILE

Girone A

04-Dicembre

14:00 CC: Tina/Anastasija (LAT) – Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA)

14:00 2: Agatha/Rebecca (BRA) – Cannon/Kraft (USA)

19:00 CC: Tina/Anastasija (LAT) – Cannon/Kraft (USA)

19:00 2: Agatha/Rebecca (BRA) – Xue/X. Y. Xia (CHN)

05-Dicembre

14:00 CC: Tina/Anastasija (LAT) – Agatha/Rebecca (BRA)

14:00 2: Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) – Xue/X. Y. Xia (CHN)

19:00 CC: Agatha/Rebecca (BRA) – Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA)

19:00 2: Xue/X. Y. Xia (CHN) – Cannon/Kraft (USA)

06-Dicembre

15:00 CC: Tina/Anastasija (LAT) – Xue/X. Y. Xia (CHN)

15:00 2: Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) – Cannon/Kraft (USA)

Girone B

04-Dicembre

13:00 CC: Müller/Tillmann (GER) – Melissa/Brandie (CAN)

13:00 2: Stam/Schoon (NED) – Álvarez M/Moreno (ESP)

18:00 CC: Müller/Tillmann (GER) – Álvarez M/Moreno (ESP)

18:00 2: Stam/Schoon (NED) – Nuss/Kloth (USA)

05-Dicembre

13:00 CC: Müller/Tillmann (GER) – Stam/Schoon (NED)

13:00 2: Melissa/Brandie (CAN) – Nuss/Kloth (USA)

18:00 CC: Stam/Schoon (NED) – Melissa/Brandie (CAN)

18:00 2: Nuss/Kloth (USA) – Álvarez M/Moreno (ESP)

06-Dicembre

14:00 CC: Müller/Tillmann (GER) – Nuss/Kloth (USA)

14:00 2: Melissa/Brandie (CAN) – Álvarez M/Moreno (ESP)