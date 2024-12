Basket, Venezia torna a vincere in EuroCup. La Reyer fa e disfa, ma festeggia con Bourg en Bresse

Vittoria pesante della Reyer Venezia nella dodicesima giornata di EuroCup. Succede di tutto, però, a Bourg en Bresse, con la squadra veneta, oggi allenata da Lele Molin vista l’assenza di Spahija, che alla fine riesce a vincere 102-99 dopo che sembrava aver messo al sicuro il successo a fine terzo quarto. I francesi riescono in una clamorosa rimonta, poi nel finale Venezia ritrova il comando della partita, anche se Bourg ha avuto la palla del pareggio sulla sirena. Una vittoria fondamentale per la Reyer, che raggiunge in classifica proprio i francesi ed i rumeni del Cluj.

Il protagonista della serata per Venezia è senza alcun dubbio Mfioundu Kabengele, che firma una doppia doppia da 26 punti e 10 rimbalzi. Una doppia doppia anche per Jordan Parks con 13 punti e 10 rimbalzi ed importantissimo, soprattutto nel finale, il contributo di Kyle Wiltjer con 17 punti. Ai francesi non sono bastati i 24 punti di Jordan Usher ed il career high in EuroCup di Maksim Salash, autore di 21 punti.

Nei primi due quarti gli attacchi fanno quello che vogliono, soprattutto nei primi dieci minuti che finiscono 33-31 in favore dei padroni di casa. All’intervallo comunque il tabellone segna la parità sul 56-56. Nel terzo quarto la Reyer domina, lasciando appena nove punti a referto ai francesi, con Venezia che mette le mani sulla partita con il +18 con cui si entra negli ultimi dieci minuti (83-65).

Sembra assolutamente finita ed invece i francesi piazzano un clamoroso parziale di 15-1 che rimette completamente in bilico la partita. Con due triple consecutive addirittura Salash permette al Bourg di passare in vantaggio (89-88) ed in quel momento la Reyer trema, ma Wiltjer e Kabengele trovano canestri importanti. Nel finale succede ancora di tutto, con Wiltjer che sembra mettere il canestro della sicurezza del +5 a 40 secondi dalla fine, ma i francesi hanno incredibilmente l’ultimo tiro del pareggio, ma Salash questa volta sbaglia.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

JL BOURG EN BRESSE – UMANA REYER VENEZIA 99-102 (33-31, 23-25, 9-27, 34-19)

Bourg en Bresse: Bryant jr, Salash 21, Nelson 2, Benitez 12, Courby 7, Usher 24, Ayayi 10, Castaneda 13, Jacques 4, Pansa 2, Paul, Kokila 4

Venezia: Tessitori 12, McGruder 16, Lever, Casarin, Fernandez 3, Ennis 13, Janelidze, Kabengele 26, Parks 13, Wheatle 2, Wiltjer 17