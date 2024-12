Basket, Trento vuole mantenere il primato con Tortona, Brescia in agguato con Pistoia. Bologna e Milano per scalare la classifica

Il basket italiano non si ferma nemmeno per fine 2024. Il weekend del 28 e del 29 dicembre sarà teatro della tredicesima giornata del massimo campionato di pallacanestro, con sfide magari non altisonanti ma che avranno un discreto peso specifico per la nostra pallacanestro.

Trento ha dato una grande risposta domenica scorsa, rialzandosi immediatamente dal primo ko in campionato battendo Bologna. C’è tanta voglia di mantenere la testa della classifica contro Tortona, che con due vittorie in fila si è rimessa in piena corsa per la zona playoff, al PalaEnergica si promette spettacolo.

E attenderà con ansia Brescia, che lancia la sfida raggiungendo il secondo posto dopo sei vittorie in fila; partita che nasconde più insidie del previsto quella con Pistoia, che ha chiuso la breve e infruttuosa parentesi Markovski per pescare Gasper Okorn, commissario tecnico della Nazionale ungherese che potrà sparigliare le carte dopo un periodo nerissimo.

Bologna cerca definitivamente continuità, tra una vittoria e uno scivolone, e intanto la testa della corsa si allontana, con il quinto posto a -6 dalla testa. Si ci potrà rialzare contro una Scafati che appare ancora giù di tono dopo aver perso il derby contro Napoli. E poco dietro c’è Milano, che dopo la dura sfida con l’Olympiakos affronta una Treviso che dopo essersi fermata settimana scorsa non ha nulla da perdere.

Il big match di giornata è quello fra Trapani e Reggio Emilia: siciliani che vogliono assorbire la brutta scoppola presa con Milano la scorsa settimana mentre la UnaHotels sta volando e vuole ambire ai piani altissimi, al PalaShark si registreranno temperature altissime nonostante sia fine dicembre.

Sfide calde anche per la parte destra della classifica il sabato: Napoli viene dalla prima vittoria stagionale e vuole definitivamente rientrare nel discorso salvezza in casa di Varese e magari anche aspettando un passo falso di Cremona, che accoglie Sassari. Trieste invece vuole inanellare la terza vittoria consecutiva con una Venezia sempre più in crisi domenica pomeriggio.