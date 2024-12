Basket, Trento si rilancia in EuroCup. La Dolomiti fa sua la trasferta in Polonia

Importantissima vittoria della Dolomiti Energia Trento nell’undicesima giornata di EuroCup. La squadra di coach Paolo Galbiati rilancia le sue ambizioni di accedere alla fase successiva, espugnando il campo dei polacchi del Trefl Sopot per 82-70. Questo è il quinto successo in Europa per la Dolomiti, che cancella la striscia di tre sconfitte consecutive. Trento è ora ad una vittoria dal sesto posto, mentre il Sopot resta ultimo senza successi.

Il migliore tra le fila della Dolomiti è stato Jordan Ford, che ha messo a referto 19 punti. In doppia cifra chiudono anche Eigirdas Zukauskas (12), Myles Cale (11) ed Anthony Lamb (11). Ai polacchi non è bastata la doppia doppia di Marcus Weathers, che ha chiuso con 14 punti e 12 rimbalzi.

Inizio tutto di marca polacca, con i padroni di casa che partono con un 6-0. Trento si sblocca dopo due minuti con un libero di Bayehe. La Dolomiti trova il primo vantaggio con Niang (13-11) ed arriva anche sul +7 con Zukauskas e Ford (20-13). Il quarto si chiude con la squadra di Galbiati avanti 22-16. La Dolomiti comincia bene il secondo quarto, scappando sulla doppia cifra di vantaggio (28-18). Una Trento che gioca bene e trova anche fluidità in attacco, toccando il +12 (37-25) con Forray. Sopot reagisce e arriva sul -4, prima della tripla sulla sirena di Ford per il 42-35 con cui la Dolomiti si presenta alla pausa lunga.

Al rientro dagli spogliatoi Sopot prova subito ad accorciare, ma Trento si mantiene avanti sul +8 (49-41) a cinque minuti dalla fine del terzo quarto. Un eccellente Zukauskas ed Ellis spingono al Dolomiti sul +15 (59-44). con Trento avanti alla terza sirena 61-48. La squadra italiana è in pieno controllo della partita e Ford segna dalla lunetta il +16 (68-52). Una Trento che gestisce benissimo il vantaggio e va a chiudere per 82-70.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

TREFL SOPOT – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 70-82 (16-22, 19-20, 13-19, 22-21)

Sopot: Jankowski, Best 6, Alleyne 8, Jaszczerski, Witlinski 2, Johnson 1, Zyskowski 13, Groselle 12, Weathers 14, Schenk 8, Van Vliet 6

Trento: Ellis 8, Cale 11, Ford 19, Pecchia 4, Niang 7, Forray 3, Lamb 11, Bayehe 7, Badalau, Zukauskas 12