Basket, Trento accoglie Bologna nella dodicesima giornata. Trapani sfida Milano per diventare grande

Il 2024 sta per terminare ma il campionato italiano di pallacanestro non accenna a fermarsi. Dodicesima giornata pronta a regalare al pubblico un paio di big match da spellarsi le mani, come nel posticipo serale della domenica, che mette di fronte Trento e Bologna: Dolomiti che è andata per la prima volta ko in campionato, V nere che non accennano a trovare la giusta continuità tra Serie A ed Eurolega: quale versione ci sarà della squadra di Ivanovic, al netto delle sole 48 ore di recupero dal match con il Barcellona e dell’assenza di Shengelia?

Va leggermente meglio a Milano, che avrà un giorno in più per respirare, ma di fronte ci sarà una Trapani agguerritissima e gasata dall’essere la prima ad aver stoppato Trento in campionato. Gli ambiziosissimi siciliani sono alla prova del fuoco per diventare definitivamente una grande in questa stagione e al Forum vorranno dare spettacolo, seguiti anche dalla ‘torcida’ siciliana che accenderanno una sfida ‘nord contro sud’ che nel nostro campionato manca da tanto ad altissimi livelli.

Chi zitta zitta si trova sempre nelle zone alte è Brescia, che darà il via alle danze domenicali in casa di una Venezia che non accenna ad uscire dal momento di crisi: l’ottavo ko in campionato potrebbe portare a una piccola rivoluzione in casa lagunare, con coach Neven Spahija sotto esame. E sempre lì in alto, Reggio Emilia vuole infilare la sesta vittoria consecutiva accogliendo Varese, gasata dal successo nel derby con Milano che potrebbe aver scacciato più di qualche fantasma.

In coda occhio di riguardo al derby campano tra Napoli e Scafati. Azzurri che sono fermi e quasi all’ultima spiaggia e si aggrappano al passato: già concretizzato il ritorno di Tomislav Zubcic, i partenopei potrebbero riaccogliere a stretto giro anche Jacob Pullen, che ha ormai rotto i propri rapporti con Verona in A2, la squadra di Damiano Pilot vorrà evitare di ridare slancio ai ‘cugini’. Trieste è alla ricerca di continuità dopo il successo con Bologna e vuole rinnovare le proprie ambizioni contro Cremona, mentre Tortona va in casa di una Pistoia sempre più in crisi sotto la gestione Markovski.

E nel mentre Treviso, nel gruppo in lotta per i playoff, vuole mettersi un’altra spilla importante al petto superando Sassari. Ancora presto dire se si è tornati ai fasti della Benetton, ma sicuramente i veneti stanno tornando a vedere del gran basket a casa.