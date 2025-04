Basket, successi per Trento, Trapani e Brescia in Serie A. Bene anche la Virtus Bologna

Serie A di basket ha completato nel sabato di Pasqua la ventisettesima giornata della Regular Season 2024-2025 con sette partite disputate: andiamo a fare un riepilogo di quanto accaduto oggi.

Successo di misura dell’Unahotels Reggio Emilia su Napoli per 89-86 con 21 punti di Cassius Winston, con Leonardo Totè che piazza una doppia doppia da 36 punti e 12 rimbalzi ma non bastano a Napoli. Affermazione interna anche per l’Openjobmetis Varese contro la Dinamo Sassari per 89-84 grazie a 27 punti di Hands – 20 punti per Weber tra le fila di Sassari.

La Nutribullet Treviso sorprende in volata la Bertram Tortona per 92-91 grazie al duo Bowman-Olisevicius che piazza 31 e 25 punti – 16 punti equamente divisi tra Baldasso e Vital per i piemontesi. La Virtus Bologna espugna Pistoia prevalendo nettamente sul fanalino di coda Estra col punteggio di 62-86: 17 punti di Ante Zizic e 16 di Matt Morgan per i bolognesi, con 20 punti di Forrest tra i toscani.

Blitz esterno della Dolomiti Energia Trentino a Trieste per 88-94 con Cale in grande spolvero (19 punti) insieme ad Ellis (18 punti), mentre per i giuliani 18 punti di Uthoff. Serve un overtime agli Trapani Sharks per piegare la resistenza dell’Umana Reyer Venezia per 110-100 con 20 punti di Notae, mentre ai lagunari non bastano 24 di Ennis. Nel match che completava la giornata la Germani Brescia vince contro la Givova Scafati per 86-72 con 16 punti e 10 rimbalzi di Miro Bilan e 16 punti di Amedeo Della Valle – 15 punti di Andrea Cinciarini tra i campani.