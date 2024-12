Basket, Reggio Emilia ko con Szombathely in Champions League e non sarà testa di serie al play in

Sarà un difficile play in per la UnaHotels Reggio Emilia in Basketball Champions League. La squadra di Dimitris Priftis va ko al PalaBigi contro il Falco Szombathely con il punteggio di 79-88, con i magiari che si prendono dunque il secondo posto del gruppo F. Reggio spreca un primo quarto da marce altissime e i 22 punti e 8 assist di Cassius Winston, mentre tra i magiari sono cinque gli uomini in doppia cifra, con Zoltan Perl il migliore a 22 punti. Biancorossi dunque che non saranno testa di serie nel sorteggio del play in.

Primi tre minuti in cui i reggiani sono indiavolati. L’attacco gira che è una meraviglia e sospinti da Winston si gira sul 13-2. La spinta che serviva alla squadra di Priftis, capace di gestire bene il margine fino alla prima sirena con Barford, Faye e il solito Winston: è 28-15 al 10′.

La UnaHotels sembra voler azzannare ancora la partita: la tripla di Cheatham aggiorna il massimo vantaggio per i padroni di casa sul 32-15. Ma da lì l’attacco dei biancorossi si inceppa; Perl e Popovic sospingono i magiari che con un break di 0-14 si riportano sotto di due lunghezze (34-32 al 17′). Tiby e ancora Popovic portano il Falco in vantaggio, ma quattro punti in fila di Barford mandano tutti negli spogliatoi sul 43-40.

Reggio prova di nuovo a fuggire al rientro dagli spogliatoi: 6-0 in 30′ con la tripla di Goumbauld e il gioco da tre punti di Grant ed è 49-40. Gli ungheresi però non sono domi, Tiby e Perl permettono ai gialloneri di rimanere sotto di un possesso al 25′ (57-54), poi è ancora il numero 9 a furia di liberi a dare il vantaggio agli ospiti nel finale di parziale.

Reggio ha la forza di chiudere il quarto avanti sul 64-63, ma la partenza sprint stavolta è dello Szombathely con Tiby, Baraldi e Perl: sul 64-74 del 33′ Reggio si ritrova insospettabilmente a inseguire riportandosi un paio di volte sul -4 con le iniziative di Winson, ma i magiari fanno buona guardia difendendo il successo.