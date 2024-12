Basket, Reggio Emilia batte nettamente Varese in Serie A. La Dolomiti Energia Trentino piega la Virtus Bologna in rimonta

Domenica di Serie A di basket che volge al termine, con i posticipi della dodicesima giornata (Reggio Emilia-Varese e Trento-Virtus Bologna) completati da pochi minuti in attesa di Olimpia Milano-Trapani domani sera che chiuderà il programma del turno: ecco come sono andati.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-OPENJOBMETIS VARESE 97-80

L’Unahotels Reggio Emilia allunga la striscia positiva battendo al PalaBigi l’Openjobmetis Varese per 97-80. Partita subito equilibrata, dove Varese prende il vantaggio grazie a Gray (5-8) prima di subire la reazione emiliana con Gombaulds (12-8). La Reggiana inizia ad imporre il proprio ritmo accarezzando anche il +10 con Faried (20-11), con Assui N’Guessan che prova a scuotere i compagni da tre (20-15). Due liberi di Uglietti ed un piazzato di Alviti chiudono il primo quarto (22-17). Nella seconda frazione l’Unahotels mette subito sei lunghezze di margine (26-20), con Faried che appoggia per il +10 (30-20). Varese ha nuovamente una reazione con tre bombe in fila per rifarsi sotto fino al -1 (30-29), con Cheatham e Barford che danno ossigeno ai padroni di casa (34-32). Winston si mette in proprio con l’uno-due dall’arco del +8 (43-35), con Sasha Grant che manda a bersaglio due punti per il 48-41 con cui si va all’intervallo lungo. Nella ripresa Reggio Emilia aumenta i giri del proprio motore e tenta la fuga decisiva, con Grant e ancora l’ex NBA Faried che danno il +16 (61-45). L’Openjobmetis accusa il colpo e cerca invano di reagire, ma l’asse Barford-Winston confeziona il massimo vantaggio a +21 (68-47). Alviti brucia la retina dall’arco su assist di Librizzi (70-55), con Hands che emula il compagno per il 76-62 con cui si va all’ultima pausa breve del match. Nel quarto conclusivo Varese cerca di riavvicinarsi per provare ad impensierire seppur parzialmente l’Unahotels, con gli emiliani che non si scompongono e rimangono a +19 con la tripla di Winston (88-69). I lombardi sembrano esaurire pian piano le speranze residue di una possibile rimonta, con il piazzato di Cheatham che chiude di fatto la partita sul punteggio finale di 97-80 con cui esulta il pubblico del PalaBigi per la sesta vittoria consecutiva di Reggio Emilia che rimane al quarto posto in classifica con 18 punti.

TOP SCORER

Reggio Emilia: Winston 21, Barford 17, Cheatham 14

Varese: Johnson 16, Alviti 15, Hands 12

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 87-79

La Dolomiti Energia Trentino rimonta nel terzo quarto e prevale sulla Virtus Bologna col punteggio di 87-79, festeggiando nel modo migliore la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Trento inizia col piede giusto (9-5), con la Virtus che accorcia le distanze grazie alla bomba di Marco Belinelli (13-10). Botta e risposta tra Jordan Ford ed Achille Polonara – 400 presenze in Serie A per il marchigiano – dall’arco (18-17), con Belinelli che firma il sorpasso dalla lunetta (18-20). Toto Forray pareggia i conti (20-20), con un 3/3 a cronometro di Isaia Cordinier che fissa il punteggio sul 20-23 alla prima sirena. Break di 7-0 delle V-nere in apertura di secondo quarto (22-30), con Trento che risponde subito con Niang (27-32). Un semi-gancio di Grazulis dà il +10 alla Segafredo (29-39), con Anthony Lamb che tiene in scia l’Aquila e costringe Dusko Ivanovic a chiamare time-out (36-43). L’asse azzurro Akele-Pajola porta la Virtus a +13 (39-52), con i liberi di Bayehe che valgono il 41-52 con cui si va negli spogliatoi per la pausa di metà partita. Nella ripresa i padroni di casa si avvicinano con un parziale firmato Ellis-Cale (51-54), con la schiacciata di Bayehe che fa esplodere l’impianto trentino per il sorpasso (56-54). Anthony Lamb è perfetto da tre (59-54), con la Virtus che accusa un black-out e ritrova la via del canestro solo grazie a Cordinier (61-56). Contropiede di Jordan Ford per il +9 (65-56), con due liberi di Mawugbe che tengono la Dolomiti Energia a +7 dopo 30’ di gioco (66-57). Matt Morgan batte un colpo per la Virtus (68-63), con Toto Forray che replica alla stessa maniera per il +10 (73-63), con ‘Momo’ Diouf che dalla lunetta tiene la Segafredo sotto la doppia cifra di svantaggio (75-67). Alessandro Pajola segna dalla distanza per il -8 (78-70) a meno di cinque minuti dalla sirena finale, con 2/2 di Cordinier per rosicchiare ancora qualche punto ai padroni di casa (78-72). Schiacciata dell’ex di turno Grazulis per il -5 (79-74), con Anthony Lamb glaciale dall’arco per il nuovo +8 (82-74). Marco Belinelli non ci sta e tiene in vita la Virtus (82-79), ma Cale Myles segna entrambi i liberi del 87-79 con cui Trento prevale sulla Virtus Bologna.

TOP SCORER

Trento: Lamb 21, Cale 17, Ellis 11

Virtus Bologna: Cordinier 16, Pajola 13, Belinelli e Morgan 10