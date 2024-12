Basket, quinta sinfonia di Reggio Emilia in Serie A: Unahotels corsara anche a Sassari

Continua la marcia della Unahotels Reggio Emilia. La squadra di Dimitris Priftis inanella la quinta vittoria consecutiva nel campionato LBA di pallacanestro, battendo al PalaSerradimigni il Banco Sardegna Sassari con il punteggio di 72-79. Decisivo il finale di terzo quarto in cui i sardi non hanno trovato alternative a Brian Fobbs, il migliore dei suoi con 21 punti in 33′.

Dall’altra parte è Cassius Winston a dominare la scena con 22 punti e 4 rimbalzi, mossa sempre più azzeccata in sede di mercato da parte dei biancorossi, che tirano con un lusinghiero 7/17 da tre punti e sono stati bravi a riemergere dal -9 di metà secondo quarto. Reggio che rimane così nelle zone alte della classifica raggiungendo temporaneamente Trapani e Bologna, mentre i sardi rimangono dodicesimi, con Pistoia ancora lontana due punti

Primo quarto che fa fatica ad accendersi grazie soprattutto alle difese che concedono pochi tiri da una parte e dall’altra, tanto che dopo due minuti si è sul punteggio calcistico di 1-2. C’è equilibrio, nessuna delle due squadre prende il sopravvento; da una parte Fobbs si accende con due triple, dall’altra risponde Cheatham (15 alla fine): è 20 pari al 10′.

Anche il secondo quarto si chiude con le due squadre in equilibrio, ma ha tutta un’altra vibrazione rispetto al parziale precedente. Tambone dà il la a Sassari per provare una prima fuga, con la Dinamo che allunga a cronometro fermo. Ancora l’esterno azzurro e Tambone permettono a Sassari di rimanere avanti, poi il canestro di Bibbins firma il massimo vantaggio sul 35-26 al 14′. Ma Reggio Emilia sa rispondere, dopo essersi ritrovata nuovamente sotto di nove: Cheatham si fa fautore della rimonta, cinque punti in fila per lui, poi la tripla di Vitali e la schiacciata in tap-in di Faried da vero ‘manimal’ firmano il 42 pari dell’intervallo.

Ancora il tiro da tre punti a fare male a Reggio Emilia: prima Bibbins, poi due volte Veronesi per il nuovo +6 al 22′ sul 52-46. Ma Faye suona la riscossa con stoppata, recupero e appoggio, mentre Uglietti impatta sul 52 pari. L’attacco dei padroni di casa inizia a fare fatica, Faye e Cheatnam danno il nuovo vantaggio Reggio Emilia (55-60), poi è Barford in contropiede a segnare il 57-64 del 30′, con un parziale di 2-9 nel finale di quarto che si rivelerà decisivo.

Si fa fatica a segnare nei primi minuti dal quarto parziale, è Winston ancora con due giocate di classe ad aggiornare il massimo vantaggio sul 60-70 del 33′ che provoca il time out di Markovic. Gli ultimi tentativi di Sassari si reggono su Fobbs, ma la Unahotels riesce a rintuzzare i tentativi dei padroni di casa.