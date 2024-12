Basket, Trapani-Trento il big match dell’undicesima giornata LBA. Bologna ospita Trieste, Milano va a Varese

In quanti avrebbero detto che all’undicesima giornata di campionato il big match sarebbe stato quello tra Trento e Trapani? Davvero in pochi. I primi in classifica, ancora imbattuti e protagonisti della loro miglior partenza della propria storia in massima serie contro la neopromossa terribile del vulcanico presidente Antonini, che vuole scalare le gerarchie del nostro basket. Si profila il tutto esaurito al PalaShark per una partita che infiammerà tutta la Sicilia.

Alle loro spalle la Virtus Bologna, che potrebbe essersi tolta la ‘scimmia dalla spalla’ dei finali in volata grazie a Will Clyburn, che ha regalato il successo insperato contro il Baskonia con un gioco da quattro punti ai limiti dell’insperato. L’inseguimento alla vetta può riprendere con più serenità ospitando Trieste, che appare in discreta difficoltà con quattro sconfitte consecutive. Il quinto ko potrebbe mettere in discussione qualcosa in una piazza che nutre discrete ambizioni.

Il pomeriggio della domenica prevederà spazio anche per la EA7 Emporio Armani Milano. Con nemmeno due giorni di riposo dall’impegno di Eurolega a Barcellona, la squadra di Ettore Messina sarà impegnata nel derby contro una Varese assetata di punti e proveniente da una pessima prestazione contro Cremona, tanto da causare la protesta della tifoseria organizzata degli Arditi che ha deciso di non presenziare in Curva Nord. Aria di vera e propria maretta.

Fra le altre partite, spicca l’impegno di Brescia, che accoglie una Napoli sempre più ultima e coinvolta in nuovi terremoti di mercato, con il tesseramento di Malik Newman e la cessione in prestito in Russia di Charles Manning. Sfida nei bassifondi tra Scafati e Pistoia, con uno tra Zare Markovski e Damiano Pilot che per forza di cose otterrà la prima vittoria stagionale dopo essere subentrati, mentre Tortona-Venezia aprirà la giornata con una sfida tra deluse di questo primo terzo di campionato.

Match di mezzogiorno che mette di fronte Reggio Emilia e Sassari, con i primi che stanno affrontando al meglio il doppio confronto con il basket europeo nutrendo ambizioni di classifica mentre i secondi appaiono in fase di ricostruzione. La Nutribullet Treviso vuole invece continuare a sognare e ottenere la quinta vittoria in fila contro Cremona.