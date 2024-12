Basket, la decima giornata è lo showdown tra Milano e Bologna. Trento a Scafati per rimanere imbattuta

Decima giornata di campionato di Serie A di pallacanestro, che sarà il turno della grande sfida della nostra palla a spicchi. L’Immacolata Concezione ci fa un regalo anticipato con Olimpia Milano e Virtus Bologna ad affrontarsi all’Unipol Forum, un due situazioni dal morale opposto.

Guardando la classifica sarebbero le V nere ad essere più soddisfatte, ma il contesto generale mette la Segafredo in un momento di estrema confusione. Il ko con Brescia e quello susseguente con Berlino in Eurolega ha fatto scoppiare la bolla, con le dimissioni di Banchi e l’arrivo in panchina del sergente di ferro Dusko Ivanovic, per ridare vita a una squadra che ha bisogno più di carattere che di talento. Milano invece inizia a volare in Europa, con l’innesto di Nico Mannion in cabina di regia che ha portato tanti benefici. Ma Milano-Bologna è sempre una partita a parte.

La ‘classica’ del nostro basket inizierà alle 18.15, ma verrà preceduta da altre partite interessante. La capolista Trento va a Scafati per continuare il proprio percorso netto, ma dovrà capire come i campani avranno assorbito il cambio di allenatore, con Damiano Pilot promosso in luogo di Marcelo Nicola. Scontro tra squadre in crescita al Taliericio, alle 16.40 palla a due tra Venezia e Sassari, mentre ad aprire le danze sarà la derelitta Napoli, che con un Sean McDermott in più tenta l’assalto alla prima vittoria stagionale con Reggio Emilia, che però non vuole fermare la sua corsa ai piani alti della classifica.

Piani alti che vedono coinvolta anche Trapani, coinvolta nell’anticipo del sabato sera contro la Pistoia di Zare Markovski che sta piano piano colando a picco e attende la prima vittoria in panchina, nonostante Eric Paschall sembri sempre più un giocatore di basket. Intanto i siciliani continuano a fare faville sul mercato, con le firme nelle ultime ore di Paul Eboua e Gabe Brown, in uscita da Varese che ha davanti una partita da tutto o niente nel derby di coda contro Cremona.

Tornando nelle zone alte, occhio a Trieste-Brescia delle 19.30 di domenica, ma con le due squadre che vengono da momenti differenti, con i friulani che vengono da tre sconfitte consecutive che li hanno spinti ai limiti della zona playoff mentre i lombardi hanno in saccoccia tre W in fila. E, ultima ma prima in programma, il match di domani sera tra Tortona e Treviso in piena metà di classifica.