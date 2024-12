Basket, Obasohan beffa Derthona: Bertram ko con il Manresa e costretta al play-in in Champions League

Un girone quasi perfetto rovinato da un ultimo match come peggio non poteva andare. La Bertram Tortona va ko nell’ultimo turno di Basketball Champions League e perde la testa del gruppo G in favore del Baxi Manresa, che ha dominato la sfida in lungo e in largo imponendosi con il punteggio di 100-82. In questo modo gli spagnoli, sospinti dai 25 punti e 10 assist del grande ex Retin Obasohan, passano diretti in top 16 mentre i piemontesi sono nuovamente costretti al Play-in

Il primo quarto mette subito nell’angolo la squadra di De Raffaele. La tripla di Strautins è solo un miraggio, l’attacco degli ospiti non funziona e Obasohan ed Alston portano subito la prima fuga dei padroni di casa sull’11-3 al 4′. Gli spagnoli toccano anche il +13 con la tripla di Saint-Supery (19-6) e da lì la Bertram smette quantomeno di affondare, chiudendo il primo quarto sotto sul 28-15.

Ma gli ospiti sembrano paralizzati, non riuscendo a imbastire un vero e proprio tentativo di rimonta, anche perché in fondo basta mantenere il +17 dell’andata. Strautins è il più continuo, quasi da solo riporta i suoi sul -10 (40-30) ma Reyes, Cate ed Obasohan spingono avanti la Baxi, che è sopra di 15 soltanto a causa della tripla nel finale di Denegri per il 50-35.

Ormai la vittoria si vede con il binocolo e Manresa sente di poter riuscire nell’impresa. Saint-Supery ed Obasohan firmano il +19 (64-45) al 25′ che significherebbe primo posto, poi due liberi di Alston scrivono il +22. La carica viene suonata da Candi e Strautins, poi negli ultimi due minuti del terzo quarto Tortona mette su un break di 8-1 che dà nuove speranze sul 75-62 del 30′.

Diventa un lungo braccio di ferro, da cui la Bertram sembra uscire vincitrice quando Kuhse al 37′ mette la tripla del -9, ma gli spagnoli toccano di nuovo il +15 con le triple di Reyes e Alston al 39′. L’ultimo minuto è palpitante: un gioco da tre punti di Obasohan fa mettere la freccia agli iberici sul +19, ma Strautins è caldissimo e risponde da tre. Ma sull’ultima azione Steinbergs beffa la difesa di Tortona; la tripla di Kuhse non va, con Derthona dunque costretta al secondo posto.