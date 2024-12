Basket, Mannion show: Milano batte la Stella Rossa e agguanta la zona play-in in Eurolega

Si è appena conclusa all’Unipol Forum di Assago la sfida valevole per la tredicesima giornata dell’Eurolega e in campo sono scese l’EA7 Emporio Armani Milano e la Stella Rossa Belgrado, con le due formazioni che arrivavano all’appuntamento appaiate in classifica con sei vittorie e altrettante sconfitte. Una partita fondamentale per entrare – finalmente – nella zona play-in per i ragazzi di Messina, reduci da 5 successi nelle ultime sei partite.

Avvio difficile per Milano, che in difesa concede troppi rimbalzi alla Stella Rossa, che però non ne approfitta con punteggio bassissimo e si sta sul 2-3 dopo tre minuti di gioco. Quando Milano, però, trova un paio di extra possessi in attacco ecco che si sblocca Nico Mannion con due triple per creare il primo break. Poi giocata da tre punti e tripla di Mirotic e doppia cifra di vantaggio per Milano. Olimpia che alza tantissimo il livello della sua difesa e Stella Rossa che fatica tantissimo in attacco. Tre palle perse, però, per Milano che permette ai serbi di riaprire i giochi con due triple nel finale che mandano le squadre allo stop sul 23-15.

Una giocata da tre punti di Gillespie e poi la tripla di Causeur vale il +12 per Milano, anche se la Stella Rossa non alza bandiera bianca e resta attorno alla doppia cifra di svantaggio, poi con tre triple i serbi tornano a -4 e match riaperto, con Milano che sta concedendo troppo in difesa. Reagisce l’EA7, con tripla prima di LeDay e poi di Mannion e padroni di casa che ritornano in doppia cifra di vantaggio. Ancora troppi rimbalzi offensivi regalati da Milano e match che resta apertissimo, ma nel finale sale in cattedra la difesa di Mannion, in attacco si sblocca Shields e Milano va al riposo avanti 53-42.

Ripresa che inizia con due liberi per un tecnico a gioco fermo di Petrusev (proteste prima di rientrare negli spogliatoi) e così 4 punti di Mirotic fanno scappare via Milano. Stella Rossa molto nervosa, con Petrusev ch e rischia grosso, e Olimpia che tocca il +19 con LeDay. Ioannis Sfairopoulos obbligato a chiamare due time out in poco tempo, con la sua squadra incapace di reagire a un avvio di ripresa da 15-5 per i ragazzi di Messina. Un tecnico e un fallo di Mannion valgono il -16 per la Stella Rossa, con i serbi che ci credono e accorciano sul -12, obbligando Messina a chiamare timeout. Milano che non segna più e dalla lunetta Teodosic firma il -10, ma come sempre è Mirotic a ricaricare i suoi con una tripla. Olimpia che non trova i punti di Dimitrijevic, ma trova la tripla di Causeur sulla sirena e si va all’ultimo stop con Milano avanti 79-65.

Continua a crederci la Stella Rossa, con Milano che non riesce a chiudere il discorso. I ragazzi di Messina, però, restano sempre in doppia cifra di vantaggio, nonostante una difesa molto aggressiva dei serbi, con Mirotic che trova i punti nei momenti più complessi per i biancorossi. Poi è Mannion a mettere la ciliegina sulla torta di un match perfetto dell’italo-americano e Milano che scappa via e chiude il discorso (e nel finale anche secondo tecnico ed espulsione per Teodosic), conquistando il settimo successo stagionale, il sesto in sette partite e che vale l’ingresso in zona play-in. Finisce, dunque, 101-86 per l’Olimpia Milano, il tutto con 23 di Nikola Mirotic, 20 punti di Nico Mannion e 20 di Fabien Causeur.