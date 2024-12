Basket, l’Olimpia Milano sfida il Bayern Monaco in Eurolega per cancellare il pesante ko contro il Panathinaikos Atene

Secondo impegno settimanale in Eurolega per l’Olimpia Milano, che all’Unipol Forum di Assago ospita i tedeschi del Bayern Monaco – palla a due domani sera alle ore 21:00 – per la diciassettesima giornata della regular season 2024-2025.

I meneghini vogliono cancellare immediatamente la pesante sconfitta maturata ad Atene contro i campioni in carica del Panathinaikos (103-74) trascinati dai 39 punti di uno scatenato Kendrick Nunn, che ha interrotto la striscia positiva di sei successi consecutivi dell’EA7 Emporio Armani. 9-7 è il record della squadra milanese, che rimangono al nono posto quindi ancora in corsa per la post-season. Coach Ettore Messina dovrà toccare le corde giuste per scuotere i suoi ragazzi e resettare dopo la debacle in terra greca, con l’allenatore siciliano che si affiderà ancora ai punti pesanti di Nikola Mirotic (16 punti contro il Panathinaikos) e di Zach LeDay – serata negativa al tiro per l’ex Partizan Belgrado dopo il career-high di 33 punti segnati contro il Barcellona. Chiavi del gioco affidate a ‘Neno’ Dimitrijevic – 15 punti messi a referto nel match di martedì sera – che si alternerà col pari-ruolo Nico Mannion ancora in doppia cifra (11 punti al pari di Shavon Shields).

Anche il Bayern Monaco di Gordon Herbert (CT campione del mondo con la Germania nel 2023) vuole riscattare una battuta d’arresto nell’ultima uscita europea, con i bavaresi usciti sconfitti contro l’AS Monaco (93-74) dopo aver piegato la resistenza del Maccabi Tel Aviv (98-93) e del Baskonia (94-80) che gli hanno consentito di issarsi al quarto posto in graduatoria con uno score di 10-6 dopo sedici giornate fin qui disputate. Sfida particolare per Johannes Voigtmann e Shabazz Napier, che ritrovano subito la loro ex squadra in quanto entrambi hanno difeso i colori dell’Olimpia Milano nella passata stagione vincendo anche lo scudetto. Altri pericoli potrebbero arrivare dalla guardia statunitense Carsen Edwards e da Nick Weiler-Bebb, con Andreas Obst cecchino micidiale soprattutto dall’arco.