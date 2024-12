Basket, l’Olimpia Milano batte Trapani e si avvicina alla Final Eight di Coppa Italia. Mirotic e Shields trascinatori

Dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite (di cui tre ko consecutivi in Italia), l’Olimpia Milano rialza la testa e trova un importante successo casalingo contro Trapani nel posticipo del dodicesimo turno di regular season della Serie A 2024-2025 di basket maschile. 105-90 il punteggio in favore dei meneghini, che fanno un piccolo passo avanti verso la qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia.

Quando mancano tre giornate al termine del girone d’andata della stagione regolare, i campioni nazionali in carica rientrano infatti virtualmente tra le otto qualificate superando Treviso (nona classificata con un record di 6/6) e tenendo il passo di Trieste e Tortona con un bilancio di 7 vinte e 5 perse. Biglietto per Torino ormai in tasca invece per la neopromossa siciliana, attualmente terza insieme a Reggio Emilia con all’attivo 9 vittorie e sole 3 sconfitte.

Il big match odierno andato in scena al Forum di Assago si è deciso sostanzialmente nel terzo quarto, dopo un primo tempo equilibrato (50-47 in favore di Milano all’intervallo lungo), con un parziale di 31-16 firmato dai padroni di casa che ha messo alle corde la formazione allenata da Jasmin Repesa rendendo una formalità gli ultimi 10 minuti di gioco.

Percentuali stellari al tiro per l’Olimpia, trascinata nella metà campo offensiva dal tandem composto da Nikola Mirotic (29 punti in 27 minuti, con 5/9 da tre e 39 di valutazione) e Shavon Shields (22 punti con 4/6 dall’arco). In doppia cifra anche Ousmane Diop (13), Nenad Dimitrijevic (10) e Leandro Bolmaro (10), mentre per Trapani ben tre giocatori hanno superato quota 20 punti (Alibegovic 21, Notae 21 e Galloway 20).