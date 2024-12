Basket, la Virtus Bologna ospita i francesi dell’ASVEL Villeurbanne in Eurolega. Le V-nere cercano un’altra vittoria per risalire in classifica

Ad una settimana dalla vittoria importante e convincente contro il Barcellona, la Virtus Bologna ospita alla Segafredo Arena per il diciottesimo turno della regular season dell’Eurolega 2024-2025 i francesi dell’ASVEL Villeurbanne – palla a due che verrà alzata alle ore 20:30.

Le V-nere provano quindi a dare continuità al successo interno contro i blaugrana, con la squadra di coach Dusko Ivanovic che si trova attualmente al sedicesimo posto in classifica con 4-13 di record al pari di Maccabi Tel Aviv e Alba Berlino. L’allenatore montenegrino proverà a scuotere ancora i suoi, con la Segafredo che si affida all’estro di un giocatore a tutto tondo come Isaia Cordinier (13.5 punti, 4.5 rimbalzi e 4.4 assist per il francese vice-campione olimpico con la Francia). Serviranno ancora i punti pesanti di Will Clyburn, che dopo un avvio in sordina ha iniziato a crescere di rendimento viaggiando ora a 13.2 punti di media. A dare man forte ci penserà Tornike Shengelia, con il georgiano a quota 15.5 punti e 5.5 rimbalzi a partita che può sfruttare la sua classe ed esperienza al pari di capitan Marco Belinelli.

L’ASVEL Villeurbanne – nel cui staff tecnico troviamo anche Edoardo Casalone, assistente di Gianmarco Pozzecco in Nazionale – si presenta alla sfida odierna forte di tre vittorie consecutive rispettivamente contro Paris Basketball (98-93), Partizan Belgrado (79-82) e Zalgiris Kaunas (72-78) che gli hanno consentito di scalare le posizioni in classifica issandosi fino al tredicesimo posto con 8-9 di score quindi in piena lotta per la post-season. I pericoli maggiori arrivano dalla guardia francese Theo Maledon (18.7 punti, 4.2 rimbalzi e 4.8 assist per lui finora) al pari del connazionale Joffrey Lauvergne, centro di 211 centimetri arrivato a Lione nel 2021 dallo Zalgiris Kaunas e che in questa stagione ha 11.7 punti e 4.8 punti di media. Pronti a subentrare e a dare il loro contributo a partita in corso anche Paris Lee – match-winner contro il Real Madrid – e Nando De Colo, playmaker veterano con un passato di alto livello tra Eurolega e anche NBA.