Basket, la Virtus Bologna fa l’impresa e batte in volata il Barcellona in Eurolega! Cordinier trascinatore

La Virtus Bologna compie una piccola grande impresa e si impone in volata sul Barcellona per 86-81 nel diciassettesimo e ultimo turno del girone d’andata della regular season dell’Eurolega 2024-2025 di basket maschile. Si tratta del quarto successo stagionale in Europa per le Vu Nere, che restano ancora molto distanti (cinque vittorie) dalla zona play-in a metà del guado.

Gli uomini di Dusko Ivanovic hanno avuto il merito di rialzare la testa, nonostante l’indisponibilità di Tornike Shengelia, dopo due sconfitte consecutive rimediate al Pireo contro l’Olympiacos e pochi giorni fa in Serie A con Trieste, sfatando il tabù della Segafredo Arena (non erano ancora arrivate gioie sul parquet della Fiera di Bologna, dopo aver giocato all’Unipol Arena di Casalecchio tra ottobre e novembre) e firmando la seconda vittoria casalinga in Eurolega.

Gli emiliani hanno cancellato almeno per una sera l’incubo dei tanti ko sul filo di lana, battendo la corazzata catalana proprio all’ultimo minuto dopo una partita estremamente equilibrata. Decisivo il parziale finale di 6-0 siglato da uno scatenato Isaia Cordinier (autore del canestro del sorpasso) e dai tiri liberi di Alessandro Pajola e Marco Belinelli, oltre alla preziosissima palla recuperata di Mouhamet Diuof su Kevin Punter a 28″ dalla sirena.

Top scorer ed MVP un fantastico Cordinier da 24 punti, 6 rimbalzi e 6 assist, ma tra le fila dei padroni di casa sono andati in doppia cifra anche Ante Ziziz (12 punti e 11 rimbalzi) e Matthew Morgan (10). Dall’altra parte non sono bastati al Barcellona i 21 punti di Jabari Parker (con 1/7 da tre), i 17 di Punter ed i 14 di un redivivo Willy Hernangomez.