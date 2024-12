Basket, Brescia soffre nel finale ma piega la resistenza di Pistoia in Serie A. Della Valle e Bilan decisivi

La Germani Brescia vince su una mai doma Estra Pistoia col punteggio di 90-83 nel posticipo della tredicesima giornata della Serie A di basket! Dopo aver condotto a lunghi tratti i bresciani si ritrovano in difficoltà nel quarto conclusivo dove gli ospiti mettono la freccia, salvo poi subire la reazione degli uomini di ‘Peppe’ Poeta che trovano il guizzo decisivo per portarsi a casa la vittoria.

Amedeo Della Valle mette il sigillo sulla vittoria con 20 punti, al pari di Miro Bilan che piazza una doppia doppia da 14 punti e 12 rimbalzi – 13 punti per Nikola Ivanovic e Chris Dowe, con 27 punti di Michael Forrest e 19 di Semaj Christon tra le fila dei toscani che però non bastano ad evitare il ko.

Primo quarto che si apre nel segno di Pistoia (0-6), con la Germani che prende le misure ed accorcia a -1 grazie alla bomba di Ivanovic (7-8). La Leonessa si scuote e prende le redini del match, con Della Valle e Bilan danno lo slancio a Brescia per andare a +9 (19-10). Pistoia fatica a reagire, con Brescia che allunga il parziale grazie alla schiacciata di Cournooh e alla bomba di Mobio che fissano il punteggio sul 29-14 dopo 10’ di gioco.

Nel secondo quarto l’Estra si avvicina con la tripla di Forrest (29-22), ma i padroni di casa replicano prontamente con un break di 7-0 firmato Dowe-Ivanovic per il +14 (36-22). I toscani si affidano ai canestri di Christon – ex di turno – e Maurice Kemp per colmare il gap (42-32), con Amedeo Della Valle che fa 3/3 dalla lunetta ristabilendo il +15 (47-32) a meno di tre minuti dalla seconda sirena. Paschall è perfetto dall’arco (47-39), con il tiro in sospensione di Miro Bilan che vale il 51-41 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa la Germani continua a mantenere la doppia cifra di vantaggio (57-45), ma Christon vola in contropiede ed appoggia per il -9 (60-51). Uno-due Brescia con Rivers e Della Valle (66-54), con Forrest che brucia la retina dalla lunga distanza e riporta Pistoia a -6 (66-60). Le due squadre ribattono colpo su colpo, con Jason Burnell che vira ed appoggia per il +10 (70-60) con 58” rimasti sul cronometro. L’ex Sassari segna ancora (72-60), con Christon da due e Dowe dalla lunetta che chiudono il terzo quarto sul punteggio di 75-65.

Nell’ultima frazione l’Estra tenta il tutto per tutto, piazzando subito un break per rifarsi sotto e mettere pressione alla Germani (76-73). La Leonessa fatica a trovare la via del canestro come nei parziali precedenti, con Pistoia che rosicchia ancora punti a cronometro fermo e si ritrova a -1 (76-75). Lorenzo Saccaggi segna in contropiede per il sorpasso (76-77), ma Miro Bilan fa esplodere il PalaLeonessa con la bomba del contro-sorpasso (80-77). 2/2 di Paschall ai liberi per il +1 (80-81), ma a quel punto i toscani sembrano aver esaurito le energie e Brescia ne approfitta per l’allungo decisivo con il trio Ivanovic-Della Valle-Burnell: finisce 90-83, con la Germani che può esultare per il successo di fronte al proprio pubblico.