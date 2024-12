Basket femminile, vittorie per Tortona, San Martino di Lupari e Venezia in Serie A1

Si è conclusa oggi la nona giornata del massimo campionato femminile di basket e in programma c’erano tre partite. E dopo le vittorie di Schio e Sesto San Giovanni negli anticipi di ieri, oggi sono scese in campo Alpo-Tortona, San Martino di Lupari-Faenza e Venezia-Battipaglia. Ecco come è andata.

Prende subito la strada ospite il match tra Alpo e Tortona, con le piemontesi che hanno bisogno di tre minuti di gioco equilibrato per dare il primo scossone e allungare sul +9. Insiste Tortona che va al primo stop sul 10-21 e poi gestisce nel secondo parziale, andando al riposo avanti 24-36. Match chiuso nel terzo parziale, dove Alpo non riesce a ricucire e, anzi, sono le ospiti a scappare via sul +23. Ultimi 10 minuti di garbage time e Tortona si impone 44-75, con top scorer Attura con 20 punti.

Equilibrio totale, invece, nella sfida tra San Martino di Lupari e Faenza, con le due formazioni che rispondono colpo su colpo alle folate avversarie e il primo quarto si chiude in perfetta parità sul 19-19. Non cambia il copione nei secondi dieci minuti, con nessuna delle due squadre capace di dare una spallata e nuovo equilibrio totale e si va al riposo sul 36-36. Prova la squadra di casa a spingere nel terzo periodo, allunga un po’, ma non riesce a scappare via, con Faenza che ricuce il piccolo strappo e va all’ultimo stop con le padrone di casa avanti 53-51. È il quarto quarto a regalare la prima vittoria stagionale a San Martino di Lupari, con un parziale iniziale di 14-2 che rischia di tagliare le gambe a Faenza. Ospiti che, però, non demordono e chiudono una rimonta clamorosa sul 69-69 a 43″ dalla sirena che manda le squadre all’overtime. E nei supplementari sono Cvijanovic e D’Alie a dare la spallata decisiva, e San Martino di Lupari vince 80-75, con top scorer per le padrone di casa D’Alie con 19 punti, mentre a Faenza non bastano i 26 punti di Roumy e i 21 di Reichert.

Fa la lepre Venezia contro Battipaglia nel primo quarto dell’ultimo match di giornata, ma le campionesse d’Italia non trovano l’affondo per scappare via e vanno al primo stop avanti 16-14. Villa e compagne provano a cambiare ritmo nella seconda metà di primo tempo, trovano aiuto soprattutto in fase difensiva, dove tengono a 10 punti le avversarie e allungano sul 33-24 al riposo. La spallata, però, arriva nel terzo quarto, quando Kuier, Stankovic e Villa cambiano marcia e piazzano un parziale che vale il +20 all’ultimo stop. Campionesse d’Italia che, così, possono gestire gli ultimi 10 minuti e Venezia che vince 72-54, con top scorer Villa da un lato e Benson dall’altro con 17 punti.