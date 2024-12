Basket femminile, Serie A1: vittorie importanti per Schio e Faenza. In 4 in bilico tra playoff e playout

Si è disputato nel weekend il dodicesimo turno del campionato di Serie A1 femminile di basket e dopo gli anticipi di ieri si sono disputati oggi gli ultimi due match in programma. In campo sono scese la Geas Sesto San Giovanni che ospitava Schio, e la Brixia Brescia che in casa riceveva Faenza. Ecco come è andata.

GEAS SESTO SAN GIOVANNI – FAMILA WUBER SCHIO 61-67

Il big match tra Sesto San Giovanni e Schio vive di un sostanziale equilibrio nel primo quarto, con una fiammata delle ospiti che toccano il +2 a 2’46” dalla prima sirena, ma poi controparziale di 9-0 per le lombarde che vanno al primo stop avanti 17-12. Schio obbligata, dunque, a rincorrere nella prima metà del secondo parziale, dove la Geas gestisce il vantaggio minimo fino a 2 minuti dal riposo. Qui, nuova fiammata di Schio, che con un parziale di 6-1 va al riposo avanti 33-35. Parziale che si allunga a inizio ripresa e venete che toccano il massimo vantaggio sul +11, prima che Moore trovi i primi punti per le milanesi dopo oltre 3 minuti di gioco. Riallunga Schio in doppia cifra, risponde Gwathmey che porta le padrone di casa di nuovo sul -4. Ma l’elastico favorisce chi è davanti e, così, le venete riallungano di nuovo e vanno all’ultimo stop avanti 47-57. Geas che non molla e con un parziale di 5-0 a inizio ultimo quarto dimezza il divario. Ma arriva subito la risposta di Schio, che con un 8-0 spegne le velleità delle milanesi e chiude virtualmente i giochi a metà ultimo quarto. Venete che devono solo controllare il finale e vincere 61-67, agganciando di nuovo Venezia in vetta alla classifica.

TOP SCORER

SESTO SAN GIOVANNI – Gwathmey 18, Moore 16, Spreafico 9

SCHIO – Dojkic 17, Salaun 13, Juhasz 12, Keys 10

RMB BRIXIA BASKET – E-WORK FAENZA 68-80

La sfida salvezza tra Brixia Brescia e Faenza vede le ospiti partire forte, con due triple di Parzenska che valgono velocemente il +6. Le lombarde faticano a richiudere il gap nei primi 10 minuti, anzi Faenza tocca anche il +9, poi nel finale ricuce parzialmente il divario Brescia e si va al primo stop sul 15-21. Le emiliane sembrano poter dare il colpo decisivo a inizio secondo quarto, quando allungano fino al +13, con le padrone di casa ferme al palo per quasi due minuti. Ma qui cambia il primo tempo, Brescia sale in cattedra con Nikolic e Ivanova, ricuce il divario e due liberi di Tagliamento a 3’30” dalla sirena valgono il pareggio. Insistono le lombarde, con Faenza alle corde in attacco, e un altro parziale del Brixia manda le squadre al riposo sul 44-37. Rincorre Faenza a inizio ripresa, accorciando il gap, ma senza riuscire a richiuderlo completamente, con le bresciane che rispondono colpo su colpo ai tentativi delle emiliane. Si mantiene, però, un sostanziale equilibrio sul parquet in una sfida delicatissima in chiave playout, Così il tira e molla premia Brescia che va all’ultimo stop avanti 53-51. Il gap si richiude a inizio ultimo quarto, con il canestro della solita Parzenska e tutto da rifare al Palaleonessa. Tripla ancora della giocatrice ospite per il sorpasso e ora sono le bresciane a dover rincorrere, in un match che continua a essere punto a punto. Ma a metà quarto arrivano le triple della solita Parzenska e poi due di Roumy che in poco più di un minuto spezzano il match e Faenza scappa via sul +9. È il colpo del ko, Brescia non può reagire e le ospiti si impongono 68-80. Faenza che, così, raggiunge in classifica San Martino di Lupari, Sassari e Battipaglia, affiancate sul confine tra playoff e playout.

TOP SCORER

BRESCIA – Evans 22, Ivanova 12, Togliani 11

FAENZA – Parzenska 23, Roumy 18, Fondren 14

SERIE A1 – CLASSIFICA

Venezia, Schio 20, Campobasso 16, Tortona 14, Sesto San Giovanni 12, San Martino di Lupari, Sassari, Battipaglia, Faenza 8, Brixia 4, Alpo 2