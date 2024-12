Basket femminile: Sassari al secondo turno dei playoff di EuroCup. Perde ad Alcantarilla, ma mantiene il margine dell’andata

Calzerebbe a pennello l’ormai mitica “Lost but Won” di Hans Zimmer, celeberrima composizione realizzata per il film “Rush”, per la sera della Dinamo Sassari in EuroCup femminile. Il Banco di Sardegna perde il match di ritorno del primo turno di playoff contro l’Hozono Global Jairis, ma in virtù del 60-54 dell’andata al PalaSerradimigni questo 74-71 qualifica le sarde, ora attese dal confronto con l’IDK Euskotren, alias Club Deportivo Ibaeta, di San Sebastian, fondato nel 2005 e dal 2013 in Liga Femenina, vincitore nel doppio confronto con lo Charnay Basket. La serata è tutta di Sparkle Taylor in quota Sassari: 32 i suoi punti a contrare i 22 di Morgan Bertsch.

Si comincia con le due squadre che, per un paio di minuti, troppo calde non sono. Quando lo diventano, però, c’è una scia di canestri importante, ma a realizzarne di più è lo Jairis con tanta Lopez Senechal che spinge verso il +7 (14-7) le padrone di casa. Con difficoltà Sassari risale al -3, ma viene ricacciata indietro da Ginzo e Massey (24-15), con Holesinska che sigla il +10. Dentro anche Grattini, che da una mano da tre a Taylor per il controparziale di 0-7 che riporta la Dinamo sul 25-22.

Con Diallo e Taylor il Banco si riporta in parità (26-26) ed è poi la numero 12 a far sorridere le ospiti (26-30). Colpisce ancora Grattini da tre, e nel complesso sono lei e Taylor a spingere avanti le sarde fino al 32-39 a 3’44” dall’intervallo. Dall’altra parte è Bertsch che realizza sei punti in fila che aiutano a riprendersi la squadra che fa base ad Alcantarilla, che pareggia a quota 41 con Holesinska dall’arco. Poi rientra in azione Bertsch ed è 46-43 alla seconda sirena, punteggio che mantiene Sassari con la qualificazione in mano.

Alla ripartenza spunta da protagonista Alarcon per il 54-47. E per lo Jairis è un gran momento, mentre l’attacco sassarese quasi si blocca. Di fatto è un mare murciano quello che emerge, con Bertsch che firma il massimo vantaggio sul 60-48, e a questo punto sono le spagnole ad avere in mano il passaggio del turno. Da metà quarto fino a-3’08” nessuna segna, poi Toffolo fa 2/2 ai liberi e, in un modo o nell’altro, Sassari riparte anche con Taylor e Begic fino al 65-57 a 10′ dalla fine, con le iberiche ancora avanti di 2 nel doppio confronto.

Dopo quasi due minuti di nulla Alarcon segna il +9, risponde Taylor per la tripla del 66-60 e del pari in generale, poi l’antisportivo di Holesinska genera un solo punto a favore di Sassari e Ayuso sigla il +8 casalingo. Con i liberi e Begic la Dinamo risale, lentamente ma inesorabilmente, fino al -2 (69-67), in una situazione nella quale le realizzazioni si sono fatte però sempre più rarefatte. Ayuso fa 1/2 dalla lunetta, Bertsch 2/2 ed è 72-67 per lo Jairis, Alarcon potrebbe ridare il vantaggio, ma fa 0/2, solo che dall’altra parte Bertsch stoppa Carangelo. Massey segna il +7 a 31″ dal termine, ma è rapidissima Carangelo a sparare la tripla del 74-70 (e +2 Sassari in assoluto). A -19″4 c’è il timeout per disegnare l’ultima azione, il tiro di Lopez Senechal è sbagliato e a 2″2 dalla fine è obbligato il fallo su Taylor. C’è l’1/2 con secondo sbagliato, ma Bertsch non può far nulla: è la Dinamo che supera il primo turno di playoff.

HOZONO GLOBAL JAIRIS-DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI 74-71

JAIRIS – Alarcon* 8, Nelson* 4, Grande, Ayuso* 14, Ginzo 4, Holesinska 5, Lopez Senechal* 11, Bertsch* 22, Massey 6, Sol Molina ne. All. Canut Font

SASSARI – Gonzales* 3, Begic* 16, Carangelo* 4, Toffolo* 4, Natali ne, Pastrello 2, Taylor* 32, Diallo 2, Grattini 8, Spiga Trampana ne. All. Restivo