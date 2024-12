Basket femminile, in Eurolega il Venezia cede all’imbattuto Fenerbahce

Si è appena conclusa al Taliercio la sfida valevole per l’Eurolega femminile di basket e in campo sono scese la Reyer Venezia e il Fenerbahce. Sfida fondamentale per le venete, obbligate a risalire la classifica, dove erano quinte con tre vittorie e quattro sconfitte all’attivo. Avversarie le turche del Fenerbahce, che arrivavano al Taliercio ancora imbattute. Ecco come è andata.

La prima metà del primo quarto vede un grande equilibrio sul parquet di Venezia, con le padrone di casa che a lungo rispondono colpo su colpo ai canestri turchi e poco dopo metà quarto con la tripla di Kuier e il canestro di Cubaj passano in vantaggio sul 12-10. Qui, però, il primo periodo cambia copione, con Emma Meesseman e Gabby Williams che piazzano un parziale di 8-0 per il Fenerbahce e si va al primo stop con le ospiti avanti 13-20.

Dopo la tripla di Uzun che vale il +8 turco arriva una buona reazione in casa Reyer, con Santucci che riporta le padrone di casa sul -2. L’elastico, però, vede il Fenerbahce riallungare e trovare il nuovo massimo vantaggio sul +9 grazie alla giocata da tre punti di Meesseman. Ancora la numero 11 delle turche firma la doppia cifra di gap e ospiti che provano a scappare via. Venezia prova a restare in panchina grazie ai falli subiti da Matilde Villa che valgono due giri in lunetta per il talento azzurro, ma si va comunque al riposo con il Fenerbahce avanti 29-40.

L’avvio di ripresa vedere le due formazioni correre in parallelo, con le turche che restano attorno alla doppia cifra di vantaggio, ma Venezia che non vuole far scappare via definitivamente il Fenerbahce. Un mini-break quasi a metà quarto vale il -6 per la Reyer, ma subito le ospiti tornano in doppia cifra, ma nel finale del quarto sono le solite Villa, Cubaj e Santucci a ricucire parzialmente il gap e andare all’ultimo stop sul 54-59.

Continua l’elastico, con il Fenerbahce che a inizio ultimo quarto prova a chiuderla e scappare via. Ma, ancora una volta, reagisce la squadra di casa che con un piccolo parziale torna a -4 tenendo il match più che vivo. A salire in cattedra deve essere la fuoriclasse del Fenerbahce, cioè quella Emma Meesseman che quando Venezia si rende pericolosa piazza un parziale personale di 8 punti che di fatto chiudono il match. Si entra nell’ultimo minuto con le turche sul +9 e finisce71-79 per il Fenerbahce.