ATP Hong Kong 2025: Francesco Passaro batte Dougaz e si avvicina al tabellone principale

Francesco Passaro accede al secondo e decisivo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Hong Kong. Superato il tunisino Aziz Dougaz con il punteggio di 7-5 4-6 6-3: ora un secondo turno inaspettatamente meno duro del previsto, dato che il kazako Denis Yevseyev è riuscito a sorprendere il cileno Cristian Garin.

Primo set che vive subito di una questione di break e controbreak, che arriva con Dougaz che lo prende e Passaro che lo recupera all’istante tra terzo e quarto gioco. Mai troppo banali i game, che arrivano spesso a 30 e hanno comunque molto di lottato. Sul 5-4 l’italiano manca due set point, ma riesce a togliere la battuta a zero al suo avversario, il che vale anche il 7-5.

Le difficoltà di Passaro si vedono tutte nel secondo parziale, dove perde il primo turno di servizio, non trova subito la forza di rientrare e, anzi, riperde la battuta a 30 nel quinto gioco. Per Dougaz un unico passaggio a vuoto in questa fattispecie, quello nel quale concede uno dei due break di vantaggio a zero nell’ottavo game. Nulla di grave, però, per lui: arriva con buona sicurezza il 6-4 che allunga il match.

Il gioco più lottato della sfida odierna è anche quello che apre il set decisivo, con Passaro che riesce a sventare due chance di allungo del tunisino. Di lì in avanti molta relativa tranquillità, con turni tenuti facilmente, fino al 3-1, quando l’azzurro sale sullo 0-40 e, alla terza opportunità, mette insieme il break che, a lungo andare, gli vale l’intera posta in palio.

Nelle due ore di match è soprattutto la seconda di servizio di Passaro a rendersi decisiva, perché in fatto di punti vinti Passaro trova il 57% contro il 41% di Dougaz. Un buon viatico per avvicinare quella top 100 a lungo inseguita.