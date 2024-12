ATP Brisbane, Kyrgios: “Felice di essere tornato”; Djokovic: “Ho seguito i suoi consigli in doppio”

Comincia con una vittoria il cammino dell’inedita coppia di doppio formata da Novak Djokovic e Nick Kyrgios all’ATP 250 di Brisbane, primo torneo ufficiale della nuova stagione. Il serbo e l’australiano si sono imposti per 6-4 6-7 10-8 (al match tie-break) sulla formazione composta dall’austriaco Alexander Erler ed il tedesco Andreas Mies, facendo divertire il pubblico aussie e scaldando i motori in vista del debutto in singolare.

“Voglio ringraziare Nick per aver giocato. L’altro giorno ha detto che sarebbe stato un piacere giocare con lui. E lo è. È un piacere. Sono felice di condividere il campo con lui per il suo ritorno. Non ho giocato molte partite di doppio negli ultimi cinque anni, quindi ho fatto tutto quello che mi ha detto di fare e abbiamo vinto“, le dichiarazioni a caldo di Nole dopo la partita.

“In realtà sono rimasto sorpreso dal fatto che abbia dubitato di se stesso in alcuni momenti. Pensavo: ‘Fratello, sei il più grande di tutti i tempi, provaci, fai quello che devi fare’. Per quanto mi riguarda, guardo semplicemente tutti i tifosi e questo bellissimo stadio… Quest’infortunio è stato brutale per me, quindi non ho dato nulla di tutto ciò per scontato“, le parole di Kyrgios al rientro in campo dopo un anno e mezzo di assenza per vari problemi fisici.

“Non so quante estati australiane mi restano ancora, quindi mi guardo attorno e adoro l’energia, sono così felice di essere di nuovo qui. Novak ed io ci eravamo promessi di giocare almeno una volta in doppio, prima che si ritirasse uno dei due, quindi sono felice che siamo ancora vivi“, ha aggiunto il controverso tennista australiano.