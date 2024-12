ATP Brisbane 2025, svelata l’entry list: presenti Berrettini e Arnaldi, tornano Djokovic e Kyrgios

La breve pausa invernale del tennis è cominciata da poco, ma in realtà non manca così tanto all’inizio della prossima stagione. I primi tornei del circuito maggiore maschile inizieranno infatti già il 29 dicembre 2024, con Brisbane che si appresta ad accogliere un campo partenti di tutto rispetto (parlando di un ATP 250) due settimane prima del via degli Australian Open.

In casa Italia sono ammessi direttamente al tabellone principale Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, numero 34 e 37 del ranking mondiale che non entreranno con ogni probabilità nel novero delle otto teste di serie al momento del sorteggio. “Ho sentito grandi cose sul torneo da altri giocatori nel circuito. Qui ho giocato solo la United Cup, conosco l’atmosfera e la passione dei tifosi“, il commento di Berrettini.

L’entry list provvisoria della manifestazione vede anche la presenza del serbo Novak Djokovic e del padrone di casa Nick Kyrgios. Nole non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 ottobre, quando perse la finale del Masters 1000 di Shanghai contro Jannik Sinner, mentre è più recente la sua partecipazione al torneo esibizione Six Kings Slam a Riad.

Kyrgios (in main draw grazie al ranking protetto) tornerà invece in campo dopo un anno e mezzo di assenza a causa di una lunga serie di problemi fisici. Fari puntati anche sul bulgaro Grigor Dimitrov e sul danese Holger Rune. Di seguito l’entry list dell’ATP 250 di Brisbane 2025.

ENTRY LIST ATP BRISBANE 2025

1 Novak Djokovic 7 7

2 Grigor Dimitrov 10 10

3 Holger Rune 13 13

4 Frances Tiafoe 18 18

5 Sebastian Korda 22 22

6 Alejandro Tabilo 23 23

7 Alexei Popyrin 24 24

8 Jordan Thompson 26 26

Sebastian Baez 27 27

Jiri Lehecka 28 28

Giovanni Mpetshi Perricard 31 31

Matteo Berrettini 34 34

Nicolas Jarry 35 35

Matteo Arnaldi 37 37

Alex Michelsen 41 41

Marcos Giron 46 46

Mariano Navone 47 47

Jakub Mensik 48 48

David Goffin 52 52

Gael Monfils 55 55

Reilly Opelka 293 33 (PR)

Nick Kyrgios – 21 (PR)