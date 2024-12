Atletica oggi in tv, Europei cross 2024: orari gare, programma, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 8 dicembre si disputano gli Europei di Cross 2024 si disputeranno: ad Antalya (Turchia): va in scena la rassegna continentale riservata alla corsa campestre. Saranno i pratoni della località anatolica ad ospitare l’ultimo grande appuntamento internazionale della stagione per quanto riguarda l’atletica leggere e si preannuncia grande spettacolo considerando le tante stelle che hanno deciso di onorare questo appuntamento tradizionale.

Il programma prevede le gare giovanili (under 20 e under 23), la staffetta mista (quattro frazioni da 1500 metri ciascuna) e le due prove seniores (sulla distanza di 7500 metri per uomini e donne). L’Italia ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista e chiudere in bellezza un’annata agonistica che ha riservato enormi risultati agonistici. La nostra Nazionale potrà infatti giocarsi carte di primo piano e puntare alle medaglie, sarà tra l’altro la prima uscita di Antonio La Torre da DT dopo il meritato rinnovo ricevuto la scorsa settimana.

Nadia Battocletti vuole sognare in grande dopo il terzo posto alla Cinque Mulini e la vittoria di Alcobendas. La fuoriclasse trentina, argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 e autrice della doppietta dorata 5000-10000 agli Europei di Roma, punterà all’oro dopo il secondo posto di dodici mesi fa. L’azzurra non dovrà fare i conti con la norvegese Karoline Groevdal, vincitrice delle ultime tre edizioni, ma attenzione alla tedesca Konstanze Klosterhalfen e alla turca Yasemin Can, buone chance anche per Ludovica Cavalli.

Yeman Crippa ci proverà nella gara maschile, ma il trentino dovrà davvero superarsi per salire sul podio. Il grande favorito della vigilia è infatti il norvegese Jakob Ingebrigtsen, che incrocerà il francese Yann Schrubb (detentore del titolo) e lo spagnolo Thierry Ndikumwenayo, oltre al belga Isaac Kimeli. L’Italia coltiva importanti ambizioni di podio con la staffetta mista guidata da Pietro Arese e Sintayehu Vissa,

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei di Cross 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 09.25, in diretta streaming su Rai Play dalle ore 09.25, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono avanti due ore rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI CROSS OGGI

Domenica 8 dicembre

09.00 Under 20 femminile (sui 4814 metri)

09.29 Under 20 maschile (sui 4814 metri)

09.55 Staffetta mista (6324 metri: 1×1710, 2×1510, 1×1594)

10.25 Under 23 femminile (sui 6324 metri)

11.00 Under 23 maschile (sui 6324 metri)

11.31 Seniores femminile (sui 7834 metri)

12.11 Seniores maschile (sui 7834 metri)

PROGRAMMA EUROPEI CROSS 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 09.25, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 09.25, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle ore 09.00.

ITALIANI IN GARA EUROPEI CROSS 2024

SENIORES UOMINI

Yeman Crippa

Luca Alfieri

Jacopo De Marchi

Marco Fontana Granotto

Enrico Vecchi

SENIORES DONNE

Nadia Battocletti

Ludovica Cavalli

Federica Del Buono

Valentina Gemetto

Elisa Palmero

Nicole Reina

STAFFETTA MISTA

Pietro Arese

Sebastiano Parolini

Sintayehu Vissa

Marta Zenoni

Riserve: Ossama El Kabbouri, Micol Majori

UNDER 23 UOMINI

Nicolò Bedini

Stefano Benzoni

Stefano Cecere

Mauro Dallapiccola

Konjoneh Maggi

Thomas Sorci

UNDER 23 DONNE

Aurora Bado

Ilaria Bruno

Agnese Carcano

Melissa Fracassini

Adele Roatta

Greta Settino

UNDER 20 UOMINI

Luciano Carallo

Francesco Mazza

Leonardo Mazzoni

Francesco Ropelato

Alessandro Santangelo

UNDER 20 DONNE

Lucia Arnoldo

Elisa Clementi

Licia Ferrari

Chiara Mungaretto

Laura Ribigini

Alice Rosa Brusin