Atletica, l’Italia conquista il bronzo con le under 20 agli Europei di Cross. A Fitzgerald e Laros i primi titoli

Gli Europei di Cross 2024 si sono aperti con la disputa delle gare riservate agli under 20: tre giri da percorrere sui pratoni di Antalya (Turchia), dove la temperatura è di 12 °C e il percorso non è caratterizzato da troppo fango nonostante la pioggia caduta ieri pomeriggio e stanotte. I più giovani in gara si sono cimentati sulla distanza dai 4.812 metri, scaldando così l’ambiente in vista della staffetta mista, delle prove under 23 e soprattutto delle gare seniores, dove l’Italia sognerà in grande con Nadia Battocletti e Yeman Crippa.

Tra le under 20 si è imposta la britannica Innes Fitzgerald, che ha sferrato l’attacco risolutore nella seconda parte del secondo giro, facendo il vuoto e involandosi in solitaria verso il traguardo. Sigillo brillante con il tempo di 15:47, distanziando di undici secondi la connazionale Jess Bailey e di sedici secondi la danese Sofia Thoegersen, che ha preceduto in volata la tedesca Julia Ehrle. Più attardate la francese Jade Le Corre, la britannica Eleanor Strevens e la norvegese Wilma Bekkemoen Torbioernsson.

La migliore italiana al traguardo è stata Lucia Arnoldo, dodicesima a 57” dalla vincitrice. Si sono ben distinte anche Laura Ribigini (15ma a 1’05”) e Licia Ferrari (17ma a 1’06”), più indietro Chiara Munaretto (27ma a 1’15”), Alice Rosa Brusin (42ma a 1’34”) ed Elisa Clementi (43ma a 1’36”). Grazie a questi risultati l’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre con 44 punti, alle spalle di Gran Bretagna (9) e Francia (39), precedendo di sette lunghezze la Svizzera.

La gara maschile è invece stata vinta dall’olandese Niels Laros, che ha piazzato la rasoiata risolutrice nel tratto finale e si è imposto con il tempo di 14:07, precedendo di due secondi il britannico George Couttie e di nove secondi il norvegese Andreas Fjeld Halvorsen, che in volata l’ha spuntata sul connazionale Magnus Oeyen. Italiani nelle retrovie: Francesco Ropelato 24mo a 25”, Francesco Mazza 25mo a 25”, Alessandro Santangelo 50mo a 44”, Leonrdo Mazzoni 65mo a 56”, Luciano Carallo 71mo a 1’08”. La Norvegia ha vinto la gara a squadre (17 punti) davanti a Olanda (20) e Francia (40), mentre l’Italia ha concluso in 12ma piazza con 99 punti.