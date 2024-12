Andrea Soncin verso Germania-Italia: “Concedono qualcosa, dovremo occupare gli spazi giusti”

Giornata di vigilia per la Nazionale Italiana di calcio femminile, che domani (lunedì 2 dicembre, ore 20.30) affronterà la Germania in un’amichevole di grande prestigio. Le azzurre saranno impegnate a Bochum contro la quarta forza del ranking FIFA, desiderose di fornire una prestazione di rilievo dopo aver pareggiato contro la Spagna Campione del Mondo. Le ragazze del CT Soncin giocheranno in quel Ruhrstadion dove l’Italia Under 21 conquistò il titolo continentale nel 2004.

L’Italia incrocerà la compagine guidata dal neo tecnico Christian Wueck, reduce da un buon cammino nelle qualificazioni agli Europei e capace di vincere le ultime due amichevoli disputate contro Inghilterra e Svizzera. Il CT Andrea Soncin è stato molto chiaro ai microfoni di RaiSport: “Sarà un test molto utile in vista dei prossimi appuntamenti. Loro sono molto forti, con individualità di altissimo livello. Quando si studiano questo tipo di avversarie si esce quasi con il mal di testa (ride, ndr), ma abbiamo le caratteristiche per metterle in grande difficoltà, sia nella fase di gioco che di attacco alla profondità. È una squadra che attacca con tante giocatrici e che di conseguenza concede qualcosa, dovremo essere brave ad occupare gli spazi giusti al momento giusto“.

L’allenatore ha poi proseguito: “Sono contento del rapporto che si è creato con la squadra, che vive ogni raduno con disponibilità, entusiasmo e senso di responsabilità. Le nuove arrivate si sono subito integrate e domani daremo spazio anche a chi finora ha giocato meno. La base di partenza è ottima e ci consente di guardare al futuro con ottimismo. Stiamo creando qualcosa di bello“.