A che ora Van der Poel oggi nel Superprestige di Mol: dove vederli in tv e streaming

Van Aert che ha posticipato il suo rientro alle gare di ciclocross per qualche problema di salute che l’ha colpito nei giorni scorsi: il corridore belga del Team Visma | Lease a Bike non si è pienamente ripreso e ha quindi deciso saggiamente di non forzare i tempi. D’altro canto invece Mathieu van der Poel è già in forma spaziale: il Campione del Mondo ha stravinto a Zonhoven ieri in Coppa del Mondo e verosimilmente anche oggi non vorrà lasciare neppure le briciole ai suoi avversari.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming, gli orari esatti della quinta tappa stagionale del circuito Superprestige 2024-2025 di ciclocross a Mol. L’evento (gara femminile e maschile) verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2; in diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SUPERPRESTIGE MOL CICLOCROSS 2024

Lunedì 23 dicembre

Ore 13.40 Gara femminile – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 15.10 Gara maschile – Diretta tv su Eurosport 2

PROGRAMMA SUPEPRESTIGE MOL CICLOCROSS: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.