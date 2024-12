Mathieu van der Poel torna e stravince in Coppa del Mondo a Zonhoven: successo schiacciante

Mathieu van der Poel torna come meglio non potrebbe nella Coppa del Mondo di ciclocross! L’olandese all’esordio in questa stagione 2024-2025 sbaraglia completamente la concorrenza a Zonhoven (Belgio) con una prova di forza quasi imbarazzante nei confronti degli avversari per la superiorità mostrata. Il Campione del Mondo è già in forma smagliante ed è pronto ad affrontare domani in duello Wout van Aert a Mol nel Superprestige.

Van der Poel che non ha avuto la minima incertezza: ha subito imposto un ritmo impressionante sin dai primi giri senza il minimo tatticismo e ha staccato di forza i suoi avversari che velocemente hanno capito che potevano lottare al massimo per il secondo posto. Un fuoriclasse straordinario che è tornato a dare spettacolo anche nel ciclocross.

L’olandese chiude gli otto giri con il fantastico tempo di 1:00.39 e anticipa un bravissimo Thibau Nys: il belga, Campione d’Europa, è secondo a 1’30” di distacco, appena davanti al suo connazionale Joran Wyesure che arriva a 1’33”. Toon Aerts arriva quarto ed è secondo in classifica di Coppa del Mondo, mentre prova opaca per il leader della classifica generale del circuito internazionale Michael Vanthourenhout: decimo a 2’37”.

Il primo degli italiani al traguardo è Gioele Bertolini che arriva in 26a posizione a 6’12” della testa: distacchi biblici che segnano il ritorno di un “cannibalizzatore” come van der Poel. Più indietro Federico Ceolin che giunge in 39a posizione.