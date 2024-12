A che ora Milano-Tianjin Bohai Bank oggi in tv, Mondiale per club volley femminile: programma, canale, streaming

Oggi mercoledì 18 dicembre (ore 12.30) si gioca Milano-Tianjin Bohai Bank, match valido per la fase a gironi del Mondiale per Club di volley femminile. Dopo aver sconfitto le brasiliane del Gerdau Minas all’esordio, la formazione lombarda tornerà in campo ad Hangzhou (Cina) per affrontare le padrone di casa e organizzatrici dell’evento. Le vice campionesse d’Europa partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attente a questa avversaria, reduce dall’incrocio con le egiziane dello Zamalek.

Milano insegue il successo per ipotecare la qualificazione alle semifinali e il primo posto in classifica, si affiderà in particolar modo alle sue stelle di riferimento ovvero l’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla, la centrale Anna Danesi e la palleggiatrice Alessia Orro, contro diverse giocatrici cinesi di spicco come l’opposto Yang, le schiacciatrici Liu e Li, le centrali Zhang e Wang. Dopo questa partita le ragazze di coach Stefano Lavarini saranno attese dall’impegno con le Campionesse d’Africa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Tianjin Bohai Bank, match valido per la fase a gironi del Mondiale per Club di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MILANO-TIANJIN BOHAI BANK, MONDIALE PER CLUB OGGI

Mercoledì 18 dicembre

Ore 12.30 Numia Vero Volley Milano vs Tianjin Bohai Bank – Diretta streaming su DAZN, VBTV

PROGRAMMA MILANO-TIANJIN BOHAI BANK: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.