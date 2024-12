A che ora Italia-Svizzera oggi, United Cup 2025: programma, tv, streaming

Oggi, domenica 29 dicembre, la rappresentativa italiana di tennis farà il proprio esordio nella United Cup 2024, competizione mista a squadre tra nazioni. La formazione tricolore giocherà contro la Svizzera nel confronto valido per il Gruppo D alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia). Gli azzurri saranno chiamati a imporsi per non arrivare alla prossima sfida contro la Francia in una condizione complicata.

Gli elvetici, infatti, si sono imposti all’esordio contro i transalpini per 2-1. Determinante nell’economia dell’incrocio è stata Belinda Bencic. L’ex n.4 del mondo, assente dal circuito per maternità, ha fatto vedere una buona condizione e potrebbe essere anche una mina vagante nella sfida contro Jasmine Paolini. La toscana, reduce da un 2024 straordinario, è attesa a una difficile conferma e già la partita contro la rossocrociata sarà un bel test.

Ad aprire la danze sarà però Flavio Cobolli. Il tennista romano, non nelle stesse proporzioni di Paolini, ha scalato notevolmente la classifica mondiale, guadagnandosi un posto attualmente da testa di serie negli Slam. Il suo avversario, Dominic Stricker, è conosciuto dall’azzurro, visto il trascorso a livello juniores, pensando al successo condiviso al Roland Garros nel torneo giovanile di doppio nel 2019. Unico precedente è stato nelle Next Gen ATP Finals del 2023 a Gedda, dove la spuntò Cobolli. A chiudere il cerchio saranno poi Sara Errani e Andrea Vavassori, chiamati all’occorrenza a regalare il punto decisivo.

La sfida tra Italia e Svizzera, valida per l’edizione 2025 della United Cup, si terrà a partire dalle 07.30 italiane alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia). La copertura televisiva sarà offerta da SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sfida.

ITALIA-SVIZZERA UNITED CUP 2025

Domenica 29 dicembre (orari italiani)

Ore 07.30 Italia vs Svizzera alla Ken Rosewall Arena di Sydney – Diretta tv su SuperTennis HD.

Domenica 29 dicembre

Ken Rosewall Arena – Inizio dalle ore 07.30 italiane

F. Cobolli vs D. Stricker

A seguire

J. Paolini vs B. Bencic

A seguire

S. Errani / A. Vavassori vs B. Bencic / D. Stricker

PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA UNITED CUP 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD.

Diretta testuale: supertennis.tv, SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport.