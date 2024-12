A che ora corre Nadia Battocletti oggi agli Europei di cross: programma preciso, tv, streaming

Quest’oggi, domenica 8 dicembre, si disputeranno i Campionati Europei di Cross 2024, ultimo grande evento internazionale dell’anno. Sui prati del Dokuma Park di Antalya (in Turchia) verranno assegnati complessivamente sette titoli (sei individuali ed uno a squadre) in occasione della trentesima edizione della rassegna continentale di corsa campestre.

Fari puntati in chiave azzurra su Nadia Battocletti, a caccia del primo oro senior della carriera dopo aver collezionato quattro titoli europei giovanili. “Devo guardarmi dentro, rivedere il mio percorso, trarne vantaggio e prendere il volo. Gli Europei di cross hanno un posto speciale nel mio cuore, ci tenevo a concludere l’anno azzurro con questa manifestazione. È un’ultima fatica, chiamiamola così”, ha dichiarato la vice-campionessa olimpica in carica sui 10.000 metri.

“Il percorso è diverso rispetto agli altri anni, mi piace, non ci sono troppe ‘montagnette’ o qualche curva che si possa definire particolare, ma può nascondere delle insidie fra tronchi di legno e ostacoli artificiali. Ho sentito che mancherà Grovdal, non credo che cambi tantissimo perché le avversarie sono comunque tante, e toste, e su un percorso così particolare possono dare qualcosa in più”, ha aggiunto la 24enne trentina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari italiani, il palinsesto tv e streaming degli Europei di Cross 2024. La rassegna continentale di corsa campestre verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport dalle ore 9.25, in diretta streaming su Rai Play dalle ore 9.25, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI CROSS 2024

Domenica 8 dicembre

9.00 Under 20 femminile (sui 4814 metri)

9.29 Under 20 maschile (sui 4814 metri)

9.55 Staffetta mista (6324 metri: 1×1710, 2×1510, 1×1594)

10.25 Under 23 femminile (sui 6324 metri)

11.00 Under 23 maschile (sui 6324 metri)

11.31 Seniores femminile (sui 7834 metri)

12.11 Seniores maschile (sui 7834 metri)

PROGRAMMA EUROPEI CROSS 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 9.25, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 9.25, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle ore 9.00.