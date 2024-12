A che ora Conegliano-NEC Red Rockets Kawasaki oggi in tv, Mondiale per club volley femminile: programma, canale, streaming

Oggi venerdì 20 dicembre (ore 08.00) si gioca Conegliano-NEC Red Rockets Kawasaki, match valido per la fase a gironi del Mondiale per Club di volley femminile. Le Campionesse d’Europa torneranno in scena ad Hangzhou (Cina) per disputare l’ultimo incontro di questa prima parte della rassegna iridata: dopo aver liquidato le brasiliane del Gerdau Minas e aver surclassato le vietnamite dell’LP Bank Ninh Binh, le Pantere sono attese al varco dalla rognosa compagine giapponese.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli saranno impegnata in una sfida importante per determinare quali saranno gli accoppiamenti per le semifinali in programma nella giornata di domani. A trascinare il sodalizio veneto contro le Campionesse d’Asia, tra cui militano diverse giocatrice nipponiche di interesse, saranno soprattutto l’opposto Isabelle Haak, la regista Joanna Wolosz, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr, Marina Lubian e Cristina Chirichella, il libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-NEC Red Rockets Kawasaki, match valido per la fase a gironi del Mondiale per Club di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO CONEGLIANO-KAWASAKI, MONDIALE PER CLUB OGGI

Venerdì 20 dicembre

Ore 08.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs NEC Red Rockets Kawasaki – Diretta streaming su DAZN, VBTV

PROGRAMMA CONEGLIANO-KAWASAKI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.