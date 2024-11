Zverev-Fritz oggi, ATP Finals 2024: orario semifinale, tv, programma, streaming

Oggi, sabato 16 novembre, il tedesco Alexander Zverev e l’americano Taylor Fritz si confronteranno nella prima semifinale delle ATP Finals. Nell’Inalpi Arena di Torino (non prima delle 14.30), il teutonico e lo statunitense si confronteranno e ci sarà in palio l’accesso all’atto conclusivo del Master di fine anno.

Zverev viene dal percorso netto nel gruppo “John Newcombe”. Il n.2 del ranking ha impressionato per il livello espresso in queste giornate torinesi, considerando i suoi successi e come questi si siano concretizzati, ovvero senza concedere un set e avendo un rendimento al servizio assolutamente straordinario. Difficile trovare una crepa nel suo tennis.

Dall’altra parte della rete ci sarà un Fritz che ha dato conferma dei miglioramenti di quest’annata, suggellata dalla finale raggiunta agli US Open. Il ko contro Jannik Sinner nel secondo incontro del Round Robin è stata, da un certo punto di vista, la dimostrazione di un livello alto raggiunto dal californiano, che in questo incrocio cercherà di far pesare il fatto di aver vinto gli ultimi due scontri diretti con il tedesco.

La partita tra Alexander Zverev e Taylor Fritz, prima semifinale delle ATP Finals 2024 di Torino, inizierà non prima delle 14.30 e sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ZVEREV-FRITZ ATP FINALS 2024

CENTRE COURT – Inizio ore 12.00

1. Kevin KRAWIETZ (GER)/ Tim PUETZ (GER) [8] vs Max PURCELL (AUS)/Jordan THOMPSON (AUS) [5]

Non prima delle 14.30

Alexander ZVEREV (GER) [2] vs Taylor FRITZ (USA) [5]

Non prima delle 18.00

Harri HELIOVAARA (FIN) / Henry PATTEN (GBR) [7] vs Marcelo AREVALO (ESA) / Mate PAVIC (CRO) [1]

Non prima delle 20.30

Jannik SINNER (ITA) [1] vs Casper RUUD (NOR) [6]

PROGRAMMA ZVEREV-FRITZ ATP FINAL 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport