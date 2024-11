Alexander Zverev si gode il successo contro Alcaraz: “Mi aveva battuto troppe volte in partite importanti”

Il tedesco Alexander Zverev ha allungato la sua striscia di vittorie consecutive in quest’ultima parte di stagione. Reduce dal trionfo nel Masters1000 di Parigi-Bercy, Zverev è stato letale nella fase a gironi del gruppo “John Newcombe” delle ATP Finals di Torino, replicando quanto fatto da Jannik Sinner nell’altro raggruppamento.

Tre successi, ultimo dei quali contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.3 del mondo), sconfitto con il punteggio di 7-6 (5) 6-4 in 1 ora e 57 minuti di partita. Una prestazione di alto livello del teutonico, che si è confermato molto solido da fondo e straordinario nei turni al servizio. “Mi aveva battuto troppe volte quest’anno in partite importanti, quindi sono felice di essermi preso la vittoria in questo caso“, ha dichiarato Zverev. “Ovviamente sento che abbiamo una bella rivalità e una grande amicizia, quindi è sempre bello giocare contro di lui. È un bravo ragazzo e non vedo l’ora di giocare anche le prossime partite contro di lui“, ha aggiunto.

Con questo risultato, Zverev ha staccato il biglietto da primo del suo girone e domani affronterà il secondo del gruppo “Ilie Nastase”, ovvero lo statunitense Taylor Fritz, che lo aveva sconfitto negli ultimi due incroci a livello Slam, ovvero a Wimbledon e agli US Open: “Sono contento delle mie prestazioni nei gironi, ma penso che ora la semifinale sarà molto dura. Taylor mi ha battuto le ultime due volte negli Slam, quindi vorrò prendermi una rivincita“. Per Sascha questa è stata la vittoria n.69 di questo 2024, una in più di quelle ottenute da Sinner.