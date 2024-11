WTA Finals 2024, Zheng Qinwen regola in tre set Rybakina e si giocherà la qualificazione contro Paolini

Zheng Qinwen rimane ancora in corsa per la semifinale alle WTA Finals! Dopo la netta sconfitta all’esordio contro Aryna Sabalenka, la cinese supera in tre set Elena Rybakina con il punteggio di 7-6(4) 3-6 6-1 e si giocherà le residue chance di qualificazione contro Jasmine Paolini dopodomani.

Il match è approcciato meglio da parte di Rybakina che si fa pericolosa in risposta procurandosi due palle break, ma con la prima di servizio e i colpi di inizio gioco la cinese si salva. Nel game successivo è proprio Zheng ad essere particolarmente aggressiva in ribattuta e va avanti 3-1. La kazaka fa ancora fatica alla battuta, non mette tante prime e sull’1-4 va ai vantaggi, ma riesce a rimanere agganciata e poi piazza la zampata del contro-break sul 4-3. Si va quindi al tiebreak e questo viene dominato dalla numero 7 del mondo: due mini-break dallo 0-1, poi perfetta al servizio per vincere il primo set per 7-6(4).

I primi quattro turni di servizio del secondo set vanno velocemente in archivio, poi nel quinto game è ancora Zheng che è incisiva in risposta: dal 40-15 la cinese allunga gli scambi e arriva a palla break. Rybakina annulla la prima chance con una prima vincente, ma sulla seconda palla break mette la seconda, si entra nello scambio e la giocatrice cresciuta in Spagna lavora ai fianchi l’avversaria e ottiene lo strappo salendo sul 3-2. Sul 30-0 Zheng sembra scappare via, poi la tennista di origine russa comincia a tirare tutto, si prende il contro-break e sbaglia sempre meno, risale da 15-40 sul 3-3 con il servizio e si prende il set per 6-3 con il break nell’ottavo gioco.

Nel terzo Zheng riesce a reagire, ricomincia a comandare il gioco e nel quarto gioco arriva un break meritato grazie a una meravigliosa risposta vincente di rovescio in lungolinea dopo due errori di dritto da parte di Rybakina. La kazaka concede sempre di più dalla parte destra specie quando deve giocare in corsa e concede ancora un altro break, con la cinese che vince un paio di punti incredibili in difesa. Set decisivo che si conclude 6-1 per la giocatrice asiatica: si giocherà tutto contro Paolini.