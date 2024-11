WTA Finals 2024, Siniakova/Townsend si prendono il primo posto nel girone, avanti Melichar-Martinez/Perez

Si è concluso il gruppo verde per quanto concerne il doppio femminile alle WTA Finals di Riad 2024. Eccetto Kichenok e Ostapenko che erano già eliminate e fuori dai giochi, le altre tre coppie si giocavano la qualificazione: due posti disponibili per tre pretendenti.

Al primo posto hanno concluso il loro girone Katerina Siniakova e Taylor Townsend, arrivate a queste Finals da numero 9, ma qualificate grazie alla vittoria a Wimbledon. La ceca e la statunitense hanno sconfitto oggi in quello che si era trasformato in uno spareggio la coppia formata dalla taiwanese Su-Wei Hsieh e la belga Elise Mertens: finisce 3-6 6-3 10-8 in favore delle teste di serie numero 8.

Un primo set perso per un break subito nell’ottavo gioco e un secondo parziale in cui Siniakova e Townsend erano scappate sul 5-1, salvo poi farsi parzialmente recuperare. Match tie-break che è incredibile: le vincitrici dei Championships vanno avanti 8-2, si fanno recuperare fino al 9-8 con qualche errore di troppo, ma riescono a chiudere con una risposta sbagliata da Mertens.

Passano invece come seconde classificate la statunitense Nicole Melichar-Martinez e l’australiana Ellen Perez che nel match della sessione diurna hanno battuto con un secco 6-1 6-3 Jelena Ostapenko e Lyudmyla Kichenok. Convincente la prestazione da parte delle numero 6 del tabellone che non hanno concesso neanche una palla break eccetto uno 0-40 sul 4-1 del primo set che è stato prontamente recuperato.