Volley, Trento e Perugia continuano il botta e risposta in Superlega. Civitanova, Piacenza e Milano ko

Oggi pomeriggio si sono giocate cinque partite valide per la nona giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Prosegue il botta e risposta al vertice tra Perugia e Trento (gli umbri sono sempre al comando della classifica generale con una lunghezza di vantaggio sui dolomitici). I Block Devils si sono imposti in rimonta per 3-1 sul campo di Milano e hanno così infilato il nono successo consecutivo, confermando la propria imbattibilità stagionale: lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi ha dettato legge (21 punti) accanto a Kamil Semeniuk, 15 punti per il bomber Jaime Jesus Herrera che ha sostituito Wassim Ben Tara (7) a metà del secondo set sotto la regia di Simone Giannelli (2). Ai padroni di casa non sono bastati Ferre Reggers (17) e Matey Kaziyski (13).

Trento ha liquidato Monza con un comodo 3-0 di fronte al proprio pubblico: l’opposto Kamil Rychlicki (18) e i martelli Alessandro Michieletto (14) e Daniele Lavia (11) si sono prontamente distinti sotto la regia di Riccardo Sbertoli, senza faticare più di tanto contro Arthur Szwarc (11), Ivan Zaytsev (5) e compagni. Perugia e Trento sono ufficialmente in fuga, perché le immediate inseguitrici Piacenza e Civitanova hanno perso: i ko rimediati rispettivamente contro Verona e Taranto relegano i Lupi e i cucinieri a otto lunghezze di distacco dalla vetta.

Uno scatenato Noumory Keita da 29 punti (5 muri) ha trascinato Verona verso il successo per 3-0 contro la spenta Piacenza di Stephen Maar (12), Yuri Romanò (8) e Gianluca Galassi (8). Tim Held (25 punti) e Fabrizio Gironi (18) hanno invece guidato Taranto al successo al tie-break contro Civitanova, a cui non sono bastati Adis Lagumdzija (20), Mattia Bottolo (18) e Aleksandar Nikolov (14).

Paul Buchegger (20 punti), Giovanni Sanguinetti (16) e Tommaso Rinaldi (15) sono stati i mattatori del successo di Modena contro Padova per 3-1, agli ospiti non sono bastati Luca Porro (17) e Marko Sedlacek (12). Di seguito i risultati delle partite di oggi della Superlega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Itas Trentino vs Mint Vero Volley Monza 3-0 (25-15; 25-16; 25-20)

Allianz Milano vs Sir Susa Vim Perugia 1-3 (25-19; 20-25; 28-30; 15-25)

Rana Verona vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-0 (25-20; 25-21; 25-18)

Valsa Group Modena vs Sonepar Padova 3-1 (25-23; 22-25; 25-19; 25-22)

Gioiella Prisma Taranto vs Cucine Lube Civitanova 3-2 (19-25; 21-25; 31-29; 25-20; 15-11)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 25, Trento 24, Piacenza 17, Civitanova 17, Verona 15, Milano 15*, Modena 12, Cisterna 12*, Padova 10, Taranto 9, Monza 7, Grottazzolina 2. *= 1 partita in più.