Volley, Piacenza ospita Trento senza l’ex più atteso! Civitanova: test da big nella ottava giornata di Superlega

Altro giro, altra serie di partite che promettono emozioni e spettacolo nell’ottava giornata di una SuperLega che finora non ha tradito le aspettative. I fari sono tutti puntati su Piacenza dove si gioca la sfida più importante del turno che mette di fronte la seconda e la terza forza del campionato.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza che ha perso domenica scorsa la leadership della classifica affondando sul campo di Civitanova ospita domenica alle 15.30 i campioni d’Europa di Trento che arrivano da due 3-1 pesanti: domenica scorsa contro Verona e mercoledì a Galati contro l’Arcada nella gara di andata della Cev Cup. La squadra di Soli è al gran completo ed è risalita in seconda posizione in classifica scavalcando proprio Piacenza che anche domenica dovrà fare a meno dell’ex più atteso, Uros Kovacevic che deve fare i conti con qualche problema fisico e che spera di recuperare Simon, fuori causa anche lui per infortunio domenica scorsa.

Testa-coda che nasconde qualche piccola insidia per la capolista Sir Susa Vim Perugia che ospita sabato alle 19.30 il fanalino di coda Grottazzolina che ha dato filo da torcere a tutti gli avversari affrontati finora. Lorenzetti potrebbe affidarsi al turnover dopo l’impegno di Champions di mercoledì contro il Ceske Bufejovice (vittoria 3-0 degli umbri) e in vista della sfida di martedì sera sul campo del Saint Nazaire.

L’altro match clou di giornata è quello in programma domenica alle 18.00 a Civitanova tra una lanciatissima Lube e una Valsa Group Modena che non riesce a decollare in questo primo scorcio di campionato. I marchigiani sono risaliti fino al quarto posto in classifica e affrontano i modenesi guidati da un ex molto atteso, Luciano De Cecco che a Civitanova ha lasciato un ricordo indelebile e dovrà affrontare all’Eurosuole Forum il suo successore, Boninfante che non ha impiegato tanto tempo a far comprendere il suo valore.

Partita delicata a Monza dove la Mint, due vittorie in sette partite disputate finora in campionato, penultima in classifica e reduce dal debutto vincente in Champions League, affronta domenica alle 17.00 la Rana Verona che ha il dente avvelenato per la doppia sconfitta subita prima in casa con Modena e poi a Trento che ne ha interrotto la marcia vincente.

Spareggio salvezza anticipato nell’anticipo di sabato alle 20.30 quando saranno di fronte Cisterna, due vittorie nelle ultime tre partite disputate e la Gioiella Prisma Taranto che arriva dalla sconfitta casalinga contro la capolista Perugia. Chi vince si allontana dalla zona calda della graduatoria. Completa il quadro la sfida di domenica alle 17.00 tra due squadre in piena salute: la Sonepar Padova, reduce dal successo convincente contro Monza in tre set, ospita l’Allianz Milano che, dopo le due vittorie consecutive in campionato con Cisterna e Grottazzolina, ha piazzato la rimonta vincente mercoledì sera al debutto in Champions League.