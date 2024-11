Volley, Monza regala l’en plein europeo all’Italia! Battuto 3-2 in rimonta l’Olympiacos di Gardini e Travica al debutto in Champions

Debutto assoluto con vittoria per la Mint Monza che chiude il cerchio e regala all’Italia del volley uno splendido en plein infrasettimanale in Europa con tutte vittorie delle squadre di casa nostra nelle competizioni continentali. La squadra di Eccheli vince 3-2 ed esce da un labirinto molto insidioso che è la sfida casalinga contro l’espertissimo Olympiacos allenato da Andrea Gardini e guidato in campo da Dragan Travica e Bata Atanasijevic, gente che non molla mai. E infatti gli ellenici mollano la presa solo nel tie break, sotto i colpi dell’uomo di giornata, l’opposto di riserva Ibrahim Lawani, salito nel secondo set al posto di Szwarc e assoluto protagonista.

Non è ancora Monza spumeggiante e concreta dello scorso anno, e forse non lo sarà mai, però la squadra di Massimo Eccheli trova un successo di grande importanza dopo un avvio di stagione nettamente al di sotto delle aspettative che potrebbe cambiare le prospettive della formazione brianzola, non solo in Europa. Di sicuro non si è vista la rassegnazione che aveva caratterizzato la sfida persa nettamente a Padova e, anzi, non è mai mancata la voglia di lottare e combattere che alla fine ha pagato con un successo importante per il morale e la classifica.

Eccheli punta sulla squadra titolare con Averill al centro e Szwarc opposto e Monza inizia bene, portandosi avanti 11-8 ma l’Olympiacos cambia marcia nella parte centrale del primo parziale, raggiunge i rivali sul 14 pari e poi prende il largo sul 20-16 con l’ace di Pajenk e il muro di Tzourtis. E’ il break decisivo perchè i brianzoli più ad avvicinarsi e perdono con il punteggio di 25-20.

Eccheli sostituisce uno spento Szwarc con Lawani nel ruolo di opposto e la Mint reagisce e vola sull’11-6 in avvio di secondo parziale. I padroni di casa stavolta non perdono il ritmo e mantengono alta la concentrazione e la capacità di mantenere il cambio palla. L’Olympiacos non è squadra che si arrende facilmente e dopo una lunga sequenza di cambi palla si avvicina sul 20-18 ma la Mint respinge il tentativo di rimonta e chiude il set a suo favore con il punteggio di 25-20 .

Il terzo set è una battaglia. Non basta a Monza una partenza brillante che permette ai brianzoli di portarsi sull’8-4 per spegnere l’Olympiacos che torna in parità a quota 154. Il resto è un lungo inseguimento da vicino delle due squadre con inevitabile conclusione ai vantaggi. Monza si vede annullare due set ball e poi il muro di Tzourtis su Averil ribalta la situazione. La Mint annulla con un pizzico di fortuna altri due set ball e poi si arrende all’attacco in parallela di Perrin che firma il 28-26 per gli ellenici.

L’equilibrio si protrae anche nel quarto set. Si gioca sempre punto a punto,. le due formazioni viaggiano sempre molto vicine. E’ l’Olympiacos ad arrivare in vantaggio alla volata finale con un punto di vantaggio sul 22-21 ma il muro di Beretta su Atanasijevic e un errore in pipe di Perrin regalano il break di vantaggio a Monza che si concretizza con l’errore al servizio degli ospiti per il 25-23 che significa tie break.

Sulle ali dell’entusiasmo Monza parte forte nel quinto set e si porta sul 4-1. Cachopa sbaglia l’alzata del potenziale 6-2 e l’Olympiacos è lì a pareggiare sul 5-5 ma è l’ultimo sussulto dei greci. La Mint riparte e Lawani conduce i suoi sul 10-5. Marttila firma l’ace dell’11-5 e Koumentakis mette out l’attacco del 12-5. L’errore al servizio di Atanasijevic regala una vittoria che vale oro ai brianzoli con il punteggio di 15-8.

Per Monza Lawani top scorer con 18 punti e un set in meno rispetto agli altri, seguono Zaytsev con 13 punti ed Averill con 11. In casa Olympiacos è stato Atanasijevic a fare la voce grossa con 23 punti all’attivo, poi Koumentakis con 13 e Perrin con 12.