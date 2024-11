Volley, Milano vince a Innsbruck: secondo sigillo in Champions League, Reggers imperiale

Milano ha sconfitto a domicilio il Tirol Innsbruck per 3-1 (25-18; 25-23; 21-25; 25-) e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nella Champions League di volley femminile. I ragazzi di coach Roberto Piazza hanno replicato il successo ottenuto settimana scorsa al tie-break contro il Knack Roeselare e si sono issati provvisoriamente al comando della classifica del gruppo C con due affermazioni e cinque punti, davanti al Zawiercie (una vittoria da tre punti) che domani incrocerà il Roeselare.

Si tratta di un risultato importante per la compagine lombarda in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta, lo scontro diretto con il Zawiercie tra due settimane avrà un peso importante sulle ambizioni della terza forza della scorsa Superlega. I meneghini hanno creato un solco importante nelle battute iniziali del primo set (10-4), controllando poi la situazione con assoluta comodità. Nel secondo parziale, dopo un serrato punto a punto in avvio, l’Allianz ha operato un break (14-12 e 16-14), è andato sotto per 19-20 e poi ha ribaltato la situazione.

Gli ospiti sembravano in controllo della situazione sul 13-11 e 15-13 della terza frazione, ma i padroni di casa non hanno mollato, hanno operato l’aggancio a quota 16 e poi firmato un perentorio 20-17, riuscendo così a prolungare la contesa. Nel quarto set Milano ha alzato il ritmo, ha mostrato la propria superiorità agonistica e ha chiuso i conti in maniera nitida.

Prova imperiale da parte dell’opposto Ferre Reggers (25 punti, 5 muri, 58% in fase offensiva) sotto la regia di Nicola Zonta, che ha ben lanciato anche gli schiacciatori Yacine Louati (8) e Davide Gardini (7), oltre ai centrali Matteo Piano (4) e Jordan Schnitzer (8). Ai padroni di casa, incappati nel secondo stop consecutivo nella massima competizione continentale, non sono bastati Niklas Kronthaler (13), Arthur Nath (13) e Pedro Frances (10).