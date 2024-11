Volley, i migliori italiani dell’ottava giornata di Superlega: Pace incanta in ricezione, Bottolo ancora decisivo

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 8ª GIORNATA DI SUPERLEGA

SIMONE GIANNELLI: L’infortunio è già dimenticato. Contro Grottazzolina diverte e si diverte e contribuisce a velocizzare la pratica con 7 punti, 3 muri e 4 attacchi. Preciso e continuo come sempre in regia.

RICCARDO SBERTOLI: Partita difficile, complicata da gestire perché non c’è grande continuità da una parte e dall’altra ma il regista di Milano mantiene la giusta tranquillità e fa giostrare nel modo giusto i suoi attaccanti contro una formazione che potrebbe fare perdere la pazienza perché mura e difende tanto.

MATTIA BOTTOLO: Ormai abbonato alla lista dei “Migliori”. Una stagione da incorniciare finora. Altra prova di qualità con 11 punti in tre set contro Modena, il 50% in ricezione, il 56% in attacco, un muro e un ace e Civitanova sale…

IVAN ZAYTZEV: Sta entrando in condizione ed è già “on fire” lo Zar che ha contribuito al primo successo stagionale da tre punti di Monza in una sfida difficilissima contro Verona. per lui ci sono 17 punti, ben 5 muri, il 48% in ricezione e il 43% in attacco.

DOMENICO PACE: Un solo numero, 83% in ricezione. Mostruoso questo ragazzo di Cisterna che ha iniziato la sua scalata verso vette elevatissime. È un libero completo e contribuisce con una prova di altissimo spessore alla vittoria dei laziali contro Taranto.