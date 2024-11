Volley femminile, Novara ruggisce in Serie A1. Prima vittoria di Cuneo, Bergamo ai piani alti

Oggi pomeriggio si sono giocate cinque partite valide per la sesta giornata della Serie A1 di volley femminile, in attesa del big match tra Conegliano e Scandicci. Novara ha sconfitto Firenze per 3-1 e si è portata a tre punti di distacco dalla capolista Conegliano a parità di incontri disputati, trascinata dagli squilli di Taylor Mins (17 punti), Federica Squarcini (13 punti, 4 muri) e Lina Alsmeier (12), mentre alle toscane non sono bastate le ottime Adhuoljok John Majak Malual (18) e Stella Nervini (19).

Chieri si è fatta rimontare due volte dalla neopromossa Talmassons prima di riuscire a spuntarla al tie-break sotto l’impulso di Lucille Gicquel (23 punti), Anne Buijs (19) e Anna Gray (17) contro il sestetto guidato da Yana Shcherban (18) e Alexandra Botezat (12). Busto Arsizio ha invece avuto la meglio su Pinerolo per 3-2 grazie agli squilli di Rebecca Piva (25 punti, 4 muri) e Laura Kunzler (19) contro la formazione di Indre Sorokaite (17) ed Elena Perinelli (14).

Cuneo ha regolato Roma per 3-1, rimontando dopo aver ceduto il primo set di fronte al proprio pubblico. Prima vittoria stagionale per le piemontesi, spinte da Anastasiia Kapralova (20 punti) e Ana Bjelica (20) contro Amelie Rotard (15) e compagne. Bergamo ha sconfitto Vallefoglia per 3-1 e ha provvisoriamente agganciato Scandicci al quarto posto grazie allo show di Ailama Cese Montalvo (17) e Linda Manfredini (16) contro le toniche Simone Lee (21), Erblira Bici (14) e Camilla Weitzel (14).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Wash4green Pinerolo 3-2 (22-25; 29-27; 25-13; 20-25; 15-8)

Il Bisonte Firenze vs Igor Gorgonzola Novara 1-3 (21-25; 25-21; 21-25; 18-25)

Honda Olivero Cuneo vs Smi Roma Volley 3-1 (22-25; 25-19; 25-15; 25-22)

Cda Volley Talmassons Fvg vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2-3 (18-25; 25-21; 18-25; 26-24; 10-15)

Bergamo vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1 (17-25; 25-23; 26-24; 25-20)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 18 punti (6 partite disputate), Milano 17 (7), Novara 15 (6), Scandicci 12 (5), Bergamo 12 (6), Chieri 11 (7), Vallefoglia 9 (6), Busto Arsizio 8 (6), Firenze 7 (6), Pinerolo 7 (6), Cuneo 4 (6), Talmassons 4 (6), Roma 3 (6), Perugia 2 (7).