Volley femminile, Novara mette la sesta! Vittoria con Perugia e secondo posto in classifica

Non si ferma la Igor Gorgonzola Novara che batte 3-1 tra le mura amiche la Bartoccini Mc-Restauri Perugia e sale in solitaria al secondo posto in classifica. Partita più complicata del previsto per la squadra di Lorenzo Bernardi che è iniziata in salita e si conclusa con un tiratissimo quarto set vinto dalle piemontesi in volata, guidate da Ishikawa e Alsmeier,

Nel primo set parte meglio la squadra di casa che si porta sul 13-9 e sul 17-14 dando l’impressione di poter dominare ma nel finale qualcosa si inceppa in casa Igor Gorgonzola e Perugia, sorniona, inizia la rimonta completata da Gardini sul 22-22. Le umbre non si fermano e piazzano un break di 3-0 nel finale che frutta il successo con il punteggio di 25-22, sigillato da Cekulaev.

Nel secondo set sembra un film già visto. Novara scatta avanti 15-12 ma Perugia è ì e pareggia a quota 15. Le padrone di casa trovano il break decisivo sul 22-19, poi mantengono il cambio palla fino al 25-22, che arriva grazie ad un errore di Ungureanu. Nel terzo set grande equilibrio fino all’11 pari, poi solo Igor Gorgonzola che prende il largo nella seconda parte del set e si impone con il punteggio di 25-17 sfruttando anche qualche errore di troppo della squadra ospite.

Nel quarto set la Bartoccini Mc-Restauri mette paura alle padrone di casa portandosi sull’11-7 ma stavolta la rimonta porta la firma di Novara che recupera punto sui punto e pareggia a quota 12. Inizia una fase di grande equilibrio con el due squadre vicinissime nel punteggio fino al 21-21 firmato da Nemeth. Il finale, però, premia ancora una volta Novara che piazza il break di 4-1 con Squarcini ed Ishikawa e festeggia la sesta vittoria a fila su sette gare fin qui disputate.

In casa Novara la giapponese Ishikawa è stata la top scorer con 19 punti, seguono Alsmeier con 18 punti, Mims con 12 punti e Squarcini con 11. La migliore realizzatrice dell’incontro è di Perugia, Nemeth con 29 punti totali, seguita da Cekulaev con 14 e Gardini con 11.