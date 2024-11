Volley femminile, Milano-Conegliano all’Unipol Forum infiamma la nona di A1!

Il palcoscenico è quello giusto, le attrici sono quelle giuste con sette campionesse olimpiche in campo, sono di fronte la prima e la seconda forza del campionato: c’è davvero tutto perchè quello di domani sera, venerdì 22 novembre, con la sfida tra Numia Milano e Prosecco Doc Imoco Conegliano sia uno spettacolo di primissimo livello. La fibrillazione è alta e sale anche la voglia delle padrone di casa milanesi di vincere la prima sfida contro la corazzata veneta, che quest’anno ha già ottenuto ben dodici successi consecutivi in una stagione iniziata proprio con la vittoria 3-2 su Milano nella finale di Supercoppa.

Una sfida che è la riedizione della finale di Champions League dello scorso anno, che potrebbe essere l’anticipo di diverse sfide decisive in questa annata e che vede le due squadre finalmente (quasi) al gran completo con una sola assenza comunque di peso perchè ancora Elena Pietrini non potrà dare il suo apporto in casa Numia. Finora Conegliano ha fatto l’en plein in campionato con 9 vittorie e 27 punti in carniere, mentre Milano insegue con 22 punti, frutto di otto successi (molti dei quali al tie break) e solo una sconfitta.

Le due più immediate inseguitrici della coppia di testa, Scandicci e Novara, sono in campo entrambe sabato nei due anticipi canonici. Alle 18.00 la Igor Gorgonzola Novara cerca riscatto, dopo la brutta prova di domenica scorsa a Busto Arsizio, in casa contro Talmassons che occupa l’ultima posizione in coabitazione con Cuneo e Roma. Le piemontesi partono favorite ma non si devono distrarre troppo dall’impegno di coppa che le vedrà affrontare martedì sera la trasferta in terra polacca sul campo dell’LKS Commercecon Lodz per l’andata degli ottavi di Coppa Cev.

Trasferta sul campo di una delle ultime della classe anche per la Savino del Bene Scandicci, due sconfitte nelle ultime cinque gare disputate e quarto posto in classifica. le toscane saranno di scena a Roma sul terreno di una Smi che ha mosso la classifica domenica scorsa dopo sette turni di stop, andandosi a prendere un punto prezioso sul difficile campo de Il Bisonte Firenze. partita da non sottovalutare per la formazione di Gaspari. Si gioca alle 18.00.

Il resto del programma si completa domenica e scatta alle 16.00 con una delle sfide più interessanti della nona giornata: a Chieri la Reale Mutua Fenera quinta in classifica ospita la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Tutto lascia pensare che queste due squadre riusciranno a centrare l’accesso ai playoff senza troppi problemi ma è molto importante capire il posizionamento e questa partita potrebbe già dare buone indicazioni. Campionesse olimpiche e giocatrici di spicco in campo anche qui, non solo a Milano e spettacolo assicurato.

Altre due outsider in chiave playoff si affrontano a Pinerolo alle 17.00 con la Wash4green che va a caccia della quarta vittoria consecutiva tra le mura amiche contro Bergamo reduce da due sconfitte che hanno fatto scendere la formazione lombarda all’ottavo posto ma sempre a distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica. La grande protagonista delle ultime giornate di campionato, invece, l’Eurotek Busto Arsizio, quattro vittorie nelle ultime cinque partite disputate, sarà di scena sul campo di una delle tre ultime della classe, la Honda Olivero Cuneo che ha vinto l’ultima partita casalinga contro Roma ma arriva dalla netta sconfitta di Perugia.

Proprio la Bartoccini Mc-Restauri Perugia chiudeal PalaWanny alle 20.30 la giornata con la sfida sul campo de Il Bisonte Firenze. La squadra di Bendandi, nonostante la decima piazza, sta disputando una stagione al di sopra delle aspettative, ha spesso giocato alla pari con squadre di alto rango e vuole i 3 punti contro un Perugia che domenica scorsa ha avuto l’impennata d’orgoglio nella sfida diretta con Cuneo e, sulle ali dell’entusiasmo, potrebbe creare qualche grattacapo alla squadra avversaria.