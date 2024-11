Volley femminile, Conegliano surclassa Scandicci nel big match: straripante duello Haak-Antropova

Conegliano ha sconfitto Scandicci per 3-0 (25-20; 25-23; 30-28) nel big match della sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Nella rivincita dell’ultima finale scudetto, le Campionesse d’Italia si sono imposte di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso e hanno così infilato la settima vittoria consecutiva in campionato, difendendo la propria imbattibilità e confermandosi al comando della classifica generale a punteggio pieno. Le Campionesse d’Europa vantano quattro lunghezze di margine su Milano (a parità di incontri disputati) e sei su Novara che ha giocato un match in meno, mentre Scandicci è quarta insieme a Bergamo a -9 dalla vetta (con sei incontri all’attivo).

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno preso il comando delle operazioni nelle parte centrale del primo set (17-15) e hanno poi dominato il finale. La corazzata veneta ha giganteggiato nelle battute iniziali della seconda frazione (14-9), ha poi subito un tentativo di rimonta da parte delle ospiti (18-18 e 22-22) prima di risultare più lucida nella parte conclusiva. Terzo set punto a punto, si arriva sul 23-23, inizia un’infinita serie ai vantaggi e l’Imoco la spunta di gran classe.

Prova straripante dell’opposto Isabelle Haak (27 punti), ben spalleggiata dalle schiacciatrici Gabi (19) e Zhu Ting (10) sotto la regia di Joanna Wolosz, che ha ben sfruttato anche le centrali Sarah Fahr (7) e Cristina Chirichella (7). A Scandicci non è bastata la bomber Ekaterina Antropova (26 punti), unica in doppia cifra tra le fila delle Savino Del Bene visto che Britt Herbots e Kara Bajema si sono fermate a otto marcature, una in più di Emma Graziani.