Volley femminile, Conegliano suonerà la nona con Pinerolo? Novara all’esame Busto Arsizio nella ottava di A1

Nona vittoria a fila in campionato nel mirino per la Prosecco Doc Imoco Conegliano che domenica alle 17.00 per l’ottava del torneo di A1 femminile (le venete hanno già disputato l’anticipo della 13ma) ospita la Wash4Green Pinerolo. Le piemontesi sono ottave in classifica con 10 punti e finora hanno proceduto un po’ in altalena in questa prima fase della stagione convincendo solo a tratti. Conegliano, invece, arriva dalla prova vincente fin Champions a Plovdiv e non vuole fermarsi.

La partita più interessante del turno si gioca sempre domenica alle 17.00 al PalaYamamay e mette di fronte la Eurotek Busto Arsizio e la Igor Gorgonzola Novara. Entrambe le squadre hanno decollato in classifica dopo un avvio non ideale: Novara addirittura ha inanellato sei successi a fila ed è terza in classifica, mentre Busto, dopo il cambio di allenatore, ha cambiato marcia ed ha conquistato 9 punti in quattro partite compreso quello prezioso strappato nel derby di Milano domenica scorsa.

La Numia Milano, ormai specialista in tie break, cercherà di evitare la soluzione al quinto set sul campo della neo-promossa Talmassons che è ancora a caccia della prima vittoria casalinga in serie A1. Le meneghine arrivano dalla vittoria di martedì sera in Champions sul campo del Calcit Kamnik che ha segnato il rientro da titolare di Paola Egonu che potrebbe essere utilizzata anche domenica dalle 18.00 a Latisana.

Trasferta che nasconde qualche insidia, quella della quarta forza del campionato, la Savino del Bene Scandicci, proveniente dalla vittoria convincente sul campo di Stoccarda (forse la miglior partita delle toscane finora). La squadra di Gaspari sarà di scena domenica alle 16.00 a Pesaro contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, formazione che si sta ben comportando finora e che occupa la quinta posizione in classifica in coabitazione con Bergamo.

Proprio le bergamasche saranno le protagoniste dell’anticipo di sabato alle 18.00 contro la Reale Mutua Fenera Chieri in una sfida che potrebbe distribuire punti molto pesanti nella lotta per la conquista fi un posto di eccellenza nei play-off. La squadra di casa arriva dalla sconfitta piuttosto netta di Scandicci mentre Chieri domenica scorsa ha perso contro Conegliano ma si è rifatta in settimana conquistando l’accesso agli ottavi di finale della Challenge Cup contro le spagnole del Sant Cugat.

Torna in campo Il Bisonte Firenze per ospitare domenica alle 17.00 al PalaWanny un’altra formazione che si sta prendendo più soddisfazioni in Europa che in Italia, la Smi Roma che occupa il penultimo posto in classifica ma arriva dal 3-0 ottenuto sul campo del Rapid Bucarest che ha fruttato l’accesso agli ottavi di Challenge Cup. Per Il Bisonte Firenze un match da vincere per alimentare le speranze di stazionare fino in fondo in zona playoff.

Completa il quadro una sorta di spareggio salvezza anticipato che vede di fronte domenica alle 18.30 la Bartoccini Mc-Restauri fanalino di coda e la Honda Olivero Cuneo, quart’ultima con 2 punti in più. Siamo ancora lontani dall’ultima spiaggia ma chi vince potrà prendere un bell’impulso per cercare di allontanarsi dalla zona calda della classifica.